Showbiz Việt Nam cùng “date” trong đêm tiệc cuối năm của DatVietVAC

(Ngày Nay) - DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST* - Chủ Nghĩa Bình Thường* khép lại năm cũ bằng một không gian hội tụ rực rỡ của âm nhạc, cảm xúc và con người. Với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ, sự kiện trở thành cuộc hẹn cuối năm được giới giải trí, khán giả và fan hâm mộ mong đợi.

Cuộc hẹn cuối năm rực rỡ của giới giải trí tại DatVietVAC Year End Party 2025 Với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ, DatVietVAC Year End Party 2025 trở thành dịp hội tụ hiếm có của nhiều thế hệ nghệ sĩ - từ những gương mặt đã ghi dấu ấn bền bỉ với khán giả đến lớp nghệ sĩ trẻ đang tạo sức hút mạnh mẽ. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trong hệ sinh thái DatVietVAC, nổi bật là các Anh Trai đến từ Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025 và dàn Em Xinh “Say Hi”, gồm: Isaac, HIEUTHUHAI, Dương Domic, Ngô Kiến Huy, Negav, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn, LyHan, MAIQUINN,... Bên cạnh đó, đêm tiệc còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc với công chúng như Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quang Dũng, Hoàng Hải…, góp phần tạo nên bức tranh đa thế hệ của những gương mặt gắn bó chung thủy, tôn trọng và luôn đồng hành với hệ sinh thái sáng tạo mà DatVietVAC bền bỉ xây dựng qua nhiều năm.

Không khí sum vầy ấy được cảm nhận rõ nét ngay từ khu vực Thảm xanh sự kiện tại Khách sạn Vinpearl Landmark 81. Hàng ngàn người hâm mộ có mặt từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi để chào đón các nghệ sĩ và đội ngũ DatVietVAC. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay, những món quà lưu giữ kỷ niệm đã tạo nên một lời chào đón ấm áp như dành cho những người thân trở về trong một dịp đặc biệt của gia đình. Các nghệ sĩ xuất hiện trong tâm thế thoải mái, gần gũi, hào hứng giao lưu, cùng fan ghi lại những khoảnh khắc thân tình, không còn khoảng cách, vốn là điều hiếm thấy ở các sự kiện giải trí quy mô lớn.

“Mỗi lần dự Year End Party của DatVietVAC là Lâm thấy khác lắm, kiểu không giống đi tiệc mà giống được về nhà. Ở đây có mấy anh chị đi trước, có mấy đứa em trẻ, ban đầu có người quen người chưa quen, nhưng gặp nhau là gần liền. Không phải chỗ nào cũng tạo được cảm giác thoải mái, thân tình như vậy.

Với Lâm, Year End Party không phải là sự kiện để đi cho có mặt, mà là dịp anh em nghệ sĩ, ekip mình tụ họp, cười nói với nhau như người trong một gia đình. Lâm tới đây không phải với tư cách khách mời, mà là người trong nhà - nhà DatVietVAC.” - Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm hào hứng cho biết.

Chính cảm giác thân quen đó khiến Year End Party của DatVietVAC không đơn thuần là một sự kiện tổng kết cuối năm, mà trở thành dịp để những người đã đồng hành cùng nhau suốt chặng đường dài có cơ hội gặp gỡ, kết nối và sẻ chia.

"Hơn 3 thập kỷ qua, DatVietVAC vinh dự đồng hành cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ để tạo nên những sản phẩm văn hóa giải trí có sức lay động lòng người, thay đổi thế giới và tạo ra hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Trong năm 2026, Chủ Nghĩa Bình Thường với di sản First With Charisma, và thao thức từ nội lực từ bên trong mỗi thành viên ở mặt ở buổi Year End Party hôm nay sẽ đảm bảo vị thế dẫn dắt cách nhìn để DatVietVAC tiếp tục vĩ đại và trường tồn” - Đại diện DatVietVAC gửi gắm thông điệp ý nghĩa tại sự kiện.

Những tiếng hò reo rộn rã, những phút lắng đọng tự hào hòa cùng những tràng pháo tay không ngớt dành cho nhau, dường như niềm vui lan tỏa trong từng ánh mắt nụ cười của mỗi con người có mặt tại đêm tiệc. Âm nhạc từ Vũ Trụ “Say Hi” thắp sáng sân khấu DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST - Chủ Nghĩa Bình Thường.

Chuỗi tiết mục trình diễn trở thành điểm nhấn bùng nổ của sự kiện. Từ nguồn năng lượng tích cực trong Đa Nghi với sự góp mặt của các Anh Trai Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan, đến không khí sôi động được tiếp nối qua Synth Chúc Nâng Ly do Em Xinh Lamoon thể hiện; HERMOSA với phần trình diễn của Anh Trai Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn, TEZ; EASIER mang đến không gian âm nhạc tươi mới và xinh đẹp cùng với sự xuất hiện của Em Xinh MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Muộii và nối dài mạch cảm xúc với Sớm Muộn Thì cùng Anh Trai HUSTLANG Robber, Mason Nguyễn, Nhâm Phương Nam, KHOI VU và Em Xinh Lamoon. Mỗi tiết mục không đơn thuần là một màn trình diễn, mà còn nằm trong mạch hành trình phát triển nội dung âm nhạc của DatVietVAC, khi các ca khúc được lựa chọn đều là những sản phẩm ghi nhận kết quả tích cực trên các nền tảng nhạc số, phản ánh rõ định hướng đầu tư bài bản, bám sát thị hiếu khán giả và khả năng lan tỏa đại chúng của hệ sinh thái giải trí mà doanh nghiệp nỗ lực kiến tạo.

Từ các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể đến những phút giây trò chuyện, chia sẻ, không khí đêm tiệc diễn ra tự nhiên và cởi mở. Ở đó, các nghệ sĩ không xuất hiện với vai trò khách mời, mà như những thành viên của tổ chức, cùng nhau khép lại một năm làm việc sôi nổi và nhiều dấu ấn. Sự gắn kết này phản ánh mối quan hệ đồng hành lâu dài - nơi nghệ sĩ cùng DatVietVAC sáng tạo, phát triển và sẻ chia cả những khoảnh khắc đời thường ngoài sân khấu.

DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST - Chủ Nghĩa Bình Thường khép lại với dư âm của âm nhạc, cảm xúc và sự gắn kết chân thành. Sự kiện khẳng định vị thế của DatVietVAC bằng chính những mối quan hệ bền chặt đã được xây dựng qua thời gian, nơi con người là trung tâm, sáng tạo là nền tảng và sự đồng hành là giá trị cốt lõi. Một không gian mà ở đó, tất cả tìm thấy cảm giác thuộc về.Một cuộc hẹn mà chỉ DatVietVAC - với hệ sinh thái sáng tạo tiên phong - mới có thể kiến tạo và duy trì.