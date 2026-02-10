Hàn Quốc điều đặc nhiệm chống khủng bố bảo đảm an ninh show diễn của BTS

(Ngày Nay) - Cảnh sát sẽ triển khai 13 đội chống tội phạm bạo lực để ứng phó với các vụ bạo lực, bạo loạn và khủng bố có thể xảy ra, trong khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẽ tiến hành hoạt động chống khủng bố.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/2, cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố để đảm bảo an ninh cho buổi hòa nhạc của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS tại Seoul, dự kiến diễn ra vào ngày 21/3.

Cảnh sát ước tính có tới 260.000 người tập trung tại quảng trường Gwanghwamun, địa điểm diễn ra hòa nhạc, và các khu vực xung quanh. Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để triển khai các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo sự kiện âm nhạc này diễn ra an toàn.

Cảnh sát dự định quản lý đám đông người hâm mộ và điều kiện an ninh bằng cách chia thành 4 khu vực dựa trên mật độ đám đông - khu vực trung tâm, khu vực nóng, khu vực ấm và khu vực lạnh.

Dự kiến, cảnh sát sẽ triển khai 13 đội chống tội phạm bạo lực để ứng phó với các vụ bạo lực, bạo loạn và khủng bố có thể xảy ra, trong khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẽ tiến hành các hoạt động chống khủng bố, bao gồm kiểm tra chất nổ và truy tìm những đối tượng có hành vi khả nghi.

Hybe, công ty quản lý BTS và là đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc, thông báo sẽ huy động 3.553 nhân viên an ninh, nhưng cơ quan cảnh sát Seoul cho biết sẽ yêu cầu thêm nhân viên an ninh tùy thuộc vào quy mô đám đông.

Cảnh sát cũng cho biết sẵn sàng trấn áp các hành vi gian lận và bất hợp pháp liên quan đến vé.