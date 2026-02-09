Tổng đạo diễn Xuân quê hương 2026 Hoàng Công Cường hạnh phúc khi chạm vào nỗi nhớ quê hương của hàng ngàn kiều bào

Với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng", chương trình được dàn dựng thành ba chương: "Những cánh én trở về", "Hà Nội - Niềm tin, hy vọng" và "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng". Dưới bàn tay Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối những người con xa xứ với quê nhà trong khoảnh khắc đầu năm mới, chương trình nghệ thuật được xây dựng như một hành trình cảm xúc có cấu trúc rõ ràng, với mỗi chương mang một tinh thần riêng, từ cội nguồn lịch sử, ký ức gia đình đến niềm tự hào dân tộc và khát vọng tương lai.

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" do Đức Phúc thể hiện được đặt ở vị trí khai màn như một lời khẳng định về khí phách và truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh cây tre gắn bó với truyền thuyết Thánh Gióng cũng như truyền thống dân tộc xuất hiện cùng hàng chục vũ công, tạo nên một tiết mục vừa hoành tráng vừa giàu tính biểu tượng. Giọng hát cảm xúc và đầy nội lực của Đức Phúc giúp ca khúc mang hơi thở hiện đại, tạo cầu nối giữa truyền thống và thế hệ trẻ.

Chương đầu tiên mở ra với không khí hào hùng, gợi nhắc về cội nguồn dân tộc và cũng là điều thôi thúc mỗi người con xa xứ trở về quê hương. Liên khúc "Hạt gạo làng ta - Lý Mười Thương - Đất rừng Phương Nam" đưa khán giả đi sâu vào đời sống văn hóa của từng vùng miền. Ba ca khúc quen thuộc được kết nối trong một bản phối mới, tạo nên bức tranh đa sắc về quê hương. Trong không gian lắng đọng của mùa xuân đoàn tụ, bản mashup "Trở về - Tết này con sẽ về" vang lên như một nhịp tim chung của những người con xa xứ. Giai điệu của nhạc sĩ Dương Thụ trầm lắng, từng trải quyện cùng hơi thở đương đại, ấm áp của nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam tạo nên một dòng chảy cảm xúc vừa hoài niệm, vừa khát khao trở về. Giọng ca NSND Tấn Minh dày dặn, sâu lắng như lời tự sự của thời gian, tiếng hát Lâm Phúc trẻ trung mà tha thiết như nỗi nhớ chưa nguôi của những mùa Tết xa nhà. Trên sân khấu, từng ánh mắt, từng bước chân diễn xuất phụ họa của NSƯT Chiều Xuân như chạm khẽ vào ký ức của mỗi người - về bếp lửa, mâm cơm, về vòng tay mẹ cha chờ đợi.

23 chiếc khăn đũi thủ công của Desilk được trao tặng cho 23 kiều bào tiêu biểu nơi hàng ghế khán giả. Không chỉ là món quà, đó là một lời chào của quê hương. Mỗi sợi đũi thô mộc mang theo hơi thở của làng nghề, mỗi nếp gấp là một câu chuyện văn hóa, một nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại. Chiếc khăn quàng lên vai như vòng tay đất mẹ choàng lên những người con đã đi xa - ấm áp, bền bỉ và đầy thương nhớ. Hình ảnh ấy trở thành điểm nhấn cảm xúc của toàn bộ chương trình, đồng thời cho thấy rõ tư duy dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường khi biến một tiết mục ca nhạc thành khoảnh khắc tương tác, kết nối giữa sân khấu và khán phòng.

Nếu chương một khắc họa hành trình trở về của kiều bào Việt Nam từ muôn phương thì chương hai lại đánh dấu thời điểm hội tụ. Hình ảnh thủ đô Hà Nội xuất hiện trong từng tiết mục như một điểm hội tụ của bản lĩnh và khát vọng vươn tới tương lai của Việt Nam. "Hà Nội Đông Tây Nam Bắc" do Hoàng Bách thể hiện mang lại không khí sôi động, trẻ trung. Tiết mục được dàn dựng với ánh sáng rực rỡ, vũ đạo mạnh mẽ, tái hiện một thủ đô năng động và hiện đại. Ngay sau đó, giọng soprano Đào Tố Loan mang đến "Đàn chim Việt", tạo nên khoảng lặng tinh tế với chất giọng cổ điển, bay bổng. Divo Tùng Dương đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với bản mashup "Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn". Phần đầu tiết mục được thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng thì phần sau lại trở nên hào hùng. Tình cảm cá nhân dành cho gia đình hòa quyện với tình yêu đất nước, bảo vệ và xây đắp quê hương.

Tinh thần ấy được nối tiếp trong "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Dương Hoàng Yến thể hiện. Hình ảnh nữ ca sĩ trong tà áo dài cờ đỏ sao vàng, kết hợp bản phối mới mẻ, mang đến diện mạo trẻ trung cho ca khúc. Nguyễn Trần Trung Quân mang đến "Hà Nội linh thiêng hào hoa", rồi hòa giọng cùng Đỗ Hoàng Hiệp trong "Hà Nội, niềm tin và hy vọng". Hai ca khúc đặt cạnh nhau như hai góc nhìn về thủ đô: vừa cổ kính, vừa tràn đầy niềm tin.

Chương thứ ba đưa chương trình lên cao trào với hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng. Võ Hạ Trâm hát "Việt Nam thịnh vượng" với chất giọng nội lực, kết hợp phần rap của Tiêu Minh Phụng, tạo nên màu sắc hiện đại. Ca khúc được làm mới với tiết tấu mạnh, dàn dựng sôi động mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Không khí tiếp tục được đẩy cao với "Nhà tôi có treo một lá cờ" do nhóm DTAP và ca sĩ nhí Dương Đức Hải thể hiện. Thu Thủy và Bạch Trà song ca "Việt Nam trong tôi là - Việt Nam tôi", tiếp tục nối dài mạch cảm xúc tự hào dân tộc.

Chương trình nghệ thuật khép lại trong không khí mùa xuân rộn ràng, với những ca khúc quen thuộc như "Hoa cỏ mùa Xuân", "Nắng có còn Xuân" và "Mùa Xuân ơi" với sự thể hiện của Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp, Tiêu Minh Phụng, Thu Thủy, Bạch Trà... Sân khấu lúc này trở nên rực rỡ, đông đảo nghệ sĩ và vũ công cùng xuất hiện, tạo nên bức tranh lễ hội đầy màu sắc. Những giai điệu tươi vui giúp khán giả hòa chung vào tiết mục, khép lại hành trình âm nhạc bằng cảm xúc hân hoan và hy vọng.

Dưới bàn tay đạo diễn của Hoàng Công Cường cùng sự tham gia của 150 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, chương trình nghệ thuật có sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và tương lai, để âm nhạc trở thành chiếc cầu nối đưa khán giả trở về với quê hương qua từng giai điệu. Nội dung xuyên suốt, miêu tả hành trình bắt đầu từ cội nguồn, đi qua ký ức gia đình, mở rộng sang hình ảnh đất nước và kết lại bằng niềm vui mùa xuân tượng trưng cho niềm tin, khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng quy mô với sự tham gia của hàng chục vũ công, hệ thống ánh sáng và hình ảnh sân khấu được thiết kế riêng với nhiều chi tiết dàn dựng mang tính biểu tượng, đặc biệt là khoảnh khắc trao khăn cho kiều bào đầy cảm xúc. Ở hàng ghế khán giả, nhiều kiều bào đã rơi nước mắt vì xúc động.

Giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình, Hoàng Công Cường cho biết anh thấy vinh dự khi không chỉ tạo nên một chương trình nghệ thuật mà còn chạm vào nỗi nhớ quê hương của hơn 1.500 người con từ khắp năm châu trở về ăn Tết. Với anh, Xuân quê hương 2026 không chỉ là một đêm nhạc mà còn là cây cầu nối những người con xa xứ với đất mẹ Việt Nam. "Là người làm nghệ thuật, tôi từng dựng nhiều sân khấu lớn nhưng lần này dành nhiều tâm sức bởi phía dưới ánh đèn không chỉ là khán giả mà là những trái tim đã đi rất xa để tìm về hai chữ quê hương. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của nhiều kiều bào hôm nay không phải là sự háo hức mà là sự trở về, với mùi bánh chưng, với câu hát ru của mẹ, với ký ức con đường làng, cây đa, bến nước, mái đình. Nếu tối nay, chỉ cần một người rơi nước mắt vì nhớ mẹ. Một người thấy lòng mình ấm lại khi nghe hai tiếng quê hương thì với tôi tất cả những tháng ngày chuẩn bị, tất cả áp lực, đều đã xứng đáng", tổng đạo diễn cho biết. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội cũng như 1.500 kiều bào đã dành sự tin tưởng cho mình và ê-kíp. Chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2026 tiếp tục khẳng định một năm nhiều dấu ấn của đạo diễn Hoàng Công Cường.

Trước đó, anh gây ấn tượng với nhiều chương trình lớn trong năm 2025 như: Ngày hội văn hóa SHB - TT, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 1, Lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng, chương trình nhạc kịch Xuân phát tài, chương trình chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng...