Đô thị biển liền kề sân bay quốc tế - Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội

(Ngày Nay) - Tại Hội thảo “Đô thị biển liền kề sân bay - Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội” các chuyên gia đã phân tích làm rõ sức hấp dẫn của mô hình đô thị biển liền kề sân bay và siêu đô thị biển CaraWorld của KN Cam Ranh, qua đó lý giải vì sao nơi đây trở thành đích đến lý tưởng trong làn sóng “Nam tiến” của dòng vốn bất động sản phía Bắc.

Sự hội tụ kỳ diệu của trời và biển, của khát vọng và hiện thực

Cam Ranh, Khánh Hoà đang đứng trước một cơ hội lịch sử để định vị mình như một đô thị biển – sân bay hạng quốc tế của Việt Nam.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam nhận định: ““Cam Ranh đang hội tụ đủ bốn lợi thế cạnh tranh: Là cửa ngõ mở ra thế giới, là nơi kinh tế đa ngành có thể hội tụ, là cực tăng trưởng thu hút dịch vụ bổ trợ và là không gian phát triển bền vững nếu quy hoạch đúng tầm. Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Cam Ranh hoàn toàn có thể trở thành nhịp đập kinh tế mới của miền Trung, gắn liền với không gian biển trời, mang lại sự cân bằng và bổ sung tuyệt vời cho chiến lược phát triển vùng”.

Cũng theo ông Phạm Nguyễn Toan, từ ngàn đời, biển luôn là khát vọng vươn khơi của dân tộc Việt Nam; bầu trời luôn là giấc mơ chinh phục của những thế hệ đi trước. Và hôm nay, khi chúng ta nói về đô thị biển liền kề sân bay quốc tế, tức là chúng ta đang nói về sự hội tụ kỳ diệu của trời và biển, của khát vọng và hiện thực, của bản sắc dân tộc và xu thế toàn cầu.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Cam Ranh - Khánh Hòa nổi lên như một “điểm vàng chiến lược” để phát triển đô thị sân bay trên bản đồ đầu tư của Việt Nam khi sở hữu không chỉ sân bay quốc tế Cam Ranh chuẩn 4E mà còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

“Ở đâu có sân bay quốc tế hiện đại, ở đó có cơ hội hình thành những cực tăng trưởng mới; ở đâu có sự hội tụ của trời và biển, ở đó có thể khai mở những giấc mơ lớn lao.

Những đường băng hôm nay không chỉ để cất cánh những chuyến bay, mà còn để cất cánh những khát vọng phát triển của đất nước. Mỗi đô thị biển liền kề sân bay quốc tế sẽ không chỉ là nơi để ở, nơi để nghỉ dưỡng, mà còn là nơi mở ra không gian phát triển mới cho cả một vùng, một thế hệ.

Khi các quốc gia khác tự hào có Incheon, Changi, Dubai, thì Việt Nam hoàn toàn có thể khát vọng về một Cam Ranh - biểu tượng mới của đô thị sân bay hướng biển, mang bản sắc Việt nhưng tầm vóc quốc tế. Không có lực cản nào ngăn nổi một đô thị hội tụ đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa, nếu có tầm nhìn lớn và quyết sách đúng đắn. Cam Ranh xứng đáng là biểu tượng tiên phong của thế hệ đô thị mới, nơi biển trời và khát vọng dân tộc gặp nhau”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định: “Cam Ranh – Khánh Hòa không chỉ có lợi thế tự nhiên và hạ tầng, mà còn đang đứng trước một cơ hội lịch sử để định vị mình như một đô thị biển - sân bay hạng quốc tế của Việt Nam. Nếu lựa chọn đúng cấu trúc không gian và lộ trình đầu tư, Cam Ranh có thể định vị mình như đô thị biển liền kề sân bay hạng quốc tế của Nam Trung Bộ; một điểm đến nghỉ dưỡng - y tế - MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition - hội nghị, hội thảo, triển lãm và du lịch khen thưởng) tầm châu Á; một trung tâm logistics hàng không - biển phục vụ thủy sản công nghệ cao, và một thị trường bất động sản bền vững sinh lợi lâu dài”.

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam có 2 yếu tố làm cho Cam Ranh có sức hấp dẫn:

Thứ nhất, việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa đã mở ra một diện mạo phát triển hoàn toàn mới, trong đó Cam Ranh nổi lên như một điểm trung tâm đặc biệt của toàn vùng du lịch. Với vị thế trái tim kết nối, Cam Ranh không chỉ sở hữu đường bờ biển dài, giàu tiềm năng mà còn nắm giữ một lợi thế tuyệt đối: cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ giao thương và du lịch tầm vóc toàn cầu. Sân bay Cam Ranh hiện đã trở thành trung tâm đón khách quốc tế lớn thứ tư cả nước, kết nối trực tiếp với nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Thái Lan… Nhờ đó, Cam Ranh nhanh chóng định vị mình là trung tâm của một “vùng du lịch lừng lẫy thế giới”, và không có lý do gì các nhà đầu tư không quan tâm đến Cam Ranh.

Thứ hai, Cam Ranh không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư mà còn hội tụ dòng chảy phát triển từ nhiều hướng, bao gồm cả “mạch nguồn” kéo dài từ Đà Lạt xuống. Đây là vùng đất hiếm hoi nơi biển xanh và núi non giao hòa, tạo nên một tổ hợp cảnh quan hoàn hảo mà khó có địa phương nào sánh được. Cho nên cần đặt vấn đề Cam Ranh như “tọa độ hội tụ ưu điểm ưu việt của sự phát triển” - hội tụ cả lợi thế tự nhiên, hạ tầng, kết nối và tiềm năng tăng trưởng. Thậm chí, điểm yếu duy nhất của Cam Ranh được PGS. TS Trần Đình Thiên ví von là “không có điểm yếu”, một sự “hoàn hảo quá mức”hiếm thấy trong bản đồ du lịch và đầu tư của Việt Nam.

Giá bất động sản Cam Ranh đang ở “chân sóng”: Toạ độ vàng hút nhà đầu tư

Làn sóng dịch chuyển “Nam tiến” của các nhà đầu tư phía Bắc được xem là một xu hướng tất yếu, và Cam Ranh trở thành đích đến lý tưởng “chân sóng” đầu tư.

Theo Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, sức hút “chân sóng” của Cam Ranh đến từ nhiều yếu tố: Trước hết là các điều kiện địa lý thích hợp để ổn định an cư lập nghiệp. Với khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, hiếm khi có bão lớn, khu vực liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh có vị trí rất thuận lợi cho cả đầu tư lẫn định cư. Nguồn hải sản phong phú, đa dạng góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực biển giàu sức hút. Điểm nhấn trong bức tranh thiên nhiên tại Cam Ranh là Bãi Dài với vẻ đẹp nguyên sơ, bãi cát trắng mịn trải dài gần 17km, đã trở thành biểu tượng cho khát vọng sống chan hòa cùng thiên nhiên nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện ích hiện đại.

Không chỉ có thiên nhiên, sức hút của Cam Ranh còn được củng cố nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đây cũng là một trong các mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư khi đưa quyết định “xuống tiền”.

Đặc biệt, ngày 31/8 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp nhận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh). Bến cảng không chỉ tạo nên một điểm nhấn cảnh quan độc đáo, mà còn mở ra cơ hội đón tiếp du khách bằng đường biển, điểm trung chuyển chiến lược trên trục "hải trình vàng" châu Á nối Singapore, Hong Kong, Philippines, Australia và Việt Nam.

Với hạ tầng giao thông kết nối đa tầng như Cam Ranh, những giá trị tích cực có thể kể đến như, tăng giá trị bất động sản. Khu vực có giao thông thuận tiện thường tăng giá nhanh hơn so với khu vực khó tiếp cận. Bên cạnh đó, nhà đất gần các tuyến đường chính, sân bay, cảng biển, bến xe… dễ bán hoặc cho thuê hơn. Giao thông tốt còn giúp khu vực phát triển dân cư, dịch vụ, du lịch, tạo nguồn khách ổn định. Ngoài ra, đầu tư vào khu vực có hạ tầng được quy hoạch bài bản giúp giảm rủi ro pháp lý và hạn chế “bất động” vốn.

“Một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư là dư địa để gia tăng giá trị của bất động sản. Cam Ranh hiện vẫn giữ được quỹ đất sạch dồi dào – một yếu tố vô cùng quan trọng để quy hoạch bài bản, đồng bộ và tránh tình trạng phát triển manh mún, vốn là hạn chế tại nhiều thành phố biển khác đã đi trước. Mặt bằng giá đất ở Cam Ranh còn “mềm”, vì vậy dư địa tăng trưởng giá trị vẫn còn rất lớn. Điều này tạo ra cơ hội kép cho nhà đầu tư: vừa an tâm về khả năng sinh lời, vừa có thể lựa chọn được những không gian sống rộng rãi, phù hợp cho một cuộc sống lâu dài bên biển”, Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam nhìn nhận.

Cũng theo ông Doanh: “Sự kết hợp giữa thiên nhiên phong phú, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, quỹ đất sạch dồi dào và mức giá hợp lý đã giúp Cam Ranh trở thành điểm đến hấp dẫn đúng với “khẩu vị” của nhà đầu tư Thủ đô, những người không chỉ có nhu cầu sở hữu bất động sản thứ hai, mà còn để tìm kiếm một nơi an cư thật sự, nơi có thể cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chất lượng cuộc sống. Nói cách khác, Cam Ranh không chỉ là miền đất hứa của đầu tư, mà đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn một “ngôi nhà bên biển” cho gia đình và cho tương lai”.

​​Đồng quan điểm, TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam nhận định: “Kinh nghiệm từ các khu vực quốc tế cho thấy, những nơi liền kề các hub giao thông tích hợp có thể làm tăng giá trị bất động sản nhanh hơn 20 - 40% so với các khu vực chỉ dựa vào một loại hạ tầng duy nhất. Như vậy, sự phát triển của Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Hơn hết, Cam Ranh không chỉ gia tăng giá trị đất mà còn đa dạng hóa chức năng của một đô thị sân bay, mở ra tiềm năng vô hạn cho ngành bất động sản trong tương lai gần”.

Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường đang chứng kiến xu hướng “Nam tiến” của nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư có chất lượng và pháp lý đầy đủ hơn. Thực tế cũng cho thấy, không ít dự án ở khu vực phía Nam mở bán chỉ trong vòng 2 - 3 ngày đã hấp thụ 80 - 90%.

“Hiện nhà đầu tư không còn đầu tư theo phong trào nữa bởi họ nhận thức được rằng, điều này sẽ gây ra nhiều rủi ro. Thay vào đó, họ nhận thức rằng, tính hiệu quả trong việc khai thác dòng tiền là yếu tố tiên quyết cần quan tâm khi xuống tiền đầu tư. Theo đó, việc khai thác dòng tiền đó phải đảm bảo lâu dài, bền vững. Trong xu hướng này, Cam Ranh - Khánh Hòa là một trong những toạ độ có khả năng đầu tư tốt, tính hiệu quả cao vì giá còn “mềm” và khả năng tăng trưởng giá còn cao”.

Ở góc độ vĩ mô, PGS. TS. Trần Đình Thiên đánh giá: “Với vị thế tiềm năng, Cam Ranh nổi lên như một tọa độ chiến lược, xứng đáng được các nhà đầu tư đặc biệt lưu tâm. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, Cam Ranh không chỉ hấp dẫn bởi xu hướng Nam tiến, mà còn là nơi hội tụ nhiều dòng vốn đa dạng khác chẳng hạn như dòng tiền từ khu vực Tây Nguyên đổ về hay vốn đầu tư từ các quốc gia như Hàn Quốc và Nga. Do đó, có thể coi “Nam tiến” là một hình ảnh mang tính biểu tượng hơn là sự mặc định duy nhất. Sự hấp dẫn đặc biệt của Cam Ranh nằm ở khả năng thu hút và kết hợp nhiều dòng vốn khác nhau, tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của khu vực này trên bản đồ đầu tư”.

Siêu đô thị sân bay CaraWorld - điểm sáng đầu tư với lợi thế kép

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn chiến lược đã giới thiệu chi tiết về dự án CaraWorld, một mô hình “đô thị sân bay” tiên phong tại Cam Ranh. Đây là dự án nổi bật, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của khách hàng.

Theo ông Dương Quốc Thái, Phó Giám đốc dự án, CaraWorld là một đô thị biển độc đáo, nằm liền kề sân bay quốc tế và tọa lạc bên bờ Bãi Dài, một trong mười bãi biển đẹp nhất hành tinh. Bãi Dài được thiên nhiên ưu ái với dải cát trắng mịn, mặt biển trong xanh chuyển ba sắc độc đáo, trở thành mảnh đất vàng cho bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, sản phẩm của dự án có quyền sở hữu lâu dài, một điểm cực kỳ hiếm trên thị trường.

Về vị trí, CaraWorld sở hữu một vị trí hiếm có, chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 3 phút di chuyển. Sân bay quốc tế này được kết nối mạnh mẽ cũng là một lợi thế khai thác đáng chú ý, hiện đã phục vụ hơn 60 triệu lượt hành khách, trở thành điểm trung chuyển quan trọng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Với 22 hãng hàng không khai thác thường xuyên và 50 đường bay nội địa, quốc tế, sân bay này được kỳ vọng sẽ đón tới 25 triệu lượt khách mỗi năm trong thời gian tới. Đây chính là lợi thế chiến lược, bảo chứng cho sự sôi động của thị trường du lịch Khánh Hòa nói chung và Cam Ranh nói riêng.

Dự án CaraWorld còn nằm ngay trước cửa Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh - một công trình quy mô 148ha với hệ thống cầu cảng hiện đại có khả năng đón tàu khách trọng tải lên tới 225.000 GT. Bến du thuyền này có nhà ga hành khách rộng 22.000 m2, công suất đón từ 300.000 đến 500.000 lượt khách mỗi năm, mở ra cánh cửa hội nhập mạnh mẽ cho du lịch Khánh Hòa.

Ông Dương Quốc Thái cũng cho biết, một trong những điểm hấp dẫn của CaraWorld là sở hữu 38 tiện ích đẳng cấp, nằm trong chiến lược thu hút khách hàng của chủ đầu tư. Đặc biệt, điểm khác biệt lớn nhất của phân khu Sông Town đang được giới thiệu ra thị trường là 100% sản phẩm đều được bàn giao hoàn thiện nội thất, giúp khách hàng có thể dọn vào ở ngay hoặc cho thuê mà không tốn thêm chi phí đầu tư, từ đó tối ưu hiệu quả tài chính và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

“Hiện tại, với mức giá mềm cùng chính sách ký hợp đồng mua bán ngay, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt cơ hội sở hữu bất động sản ven biển khan hiếm. Pháp lý của dự án cũng được đảm bảo, giúp nhà đầu tư yên tâm. Sắp tới, dự án sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm Sông Lười và Infinity, bao gồm tặng 9 năm phí quản lý và một xe buggy 4 chỗ. Với những lợi thế độc nhất về tự nhiên, hạ tầng hiện đại, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh và bài toán tài chính rõ ràng, Bãi Dài - Cam Ranh đang khẳng định vị thế là một “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng”, ông Thái cho hay.

Ở góc độ chuyên gia môi giới, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều nhà đầu tư hiện nay là pháp lý dự án, phải đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Đây cũng là yếu tố then chốt tạo nên giá trị sức hút của một sản phẩm bất động sản, để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền.

TS. Nguyễn Văn Đính đánh giá: “Chỉ khi có sự đảm bảo về lâu dài, giá trị tích lũy và khả năng sinh lời của bất động sản mới thực sự bền vững. Và tất nhiên, khi nói đến đầu tư bất động sản, không thể bỏ qua yếu tố vị trí quyết định giá trị của mọi dự án. Một vị trí thuận lợi, nằm trong trung tâm khu vực, kết nối dễ dàng với các đầu mối giao thông trọng điểm, không chỉ mang lại lợi thế về di chuyển mà còn nâng cao chất lượng sống, tạo sức hút cho cộng đồng cư dân và từ đó đảm bảo hiệu quả đầu tư vượt trội. Bên cạnh đó, cơ hội kinh doanh và đầu tư trên bất động sản cần phải đa dạng và linh hoạt. Không chỉ dừng ở giá trị an cư, mà còn phải mở ra tiềm năng khai thác thương mại, dịch vụ, du lịch… để gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Đồng thời, môi trường sống cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Do vậy, những dự án vừa có thể ở, vừa có khả năng kinh doanh linh hoạt, sở hữu sổ đỏ lâu dài như CaraWorld chính là lựa chọn sáng suốt mà các nhà đầu tư nên cân nhắc”.