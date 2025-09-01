"Đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam"

(Ngày Nay) - Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chiều 1/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân dự lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2025).

Hoạt động do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức.

Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Đồng chí Lê Hoài Trung Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu cấp cao Cuba; Đại sứ, đại biện các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam; các cựu chiến binh, các thế hệ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam và Cuba cùng dự.

Trước khi bắt đầu cuộc míttinh, Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel cùng các đại biểu, khách mời hai nước đã tham quan trưng bày ảnh và xem phim tư liệu về các dấu mốc nổi bật của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba trong suốt chặng đường 65 năm qua.

Bộ ảnh được trưng bày tại lễ kỷ niệm gồm 65 bức ảnh tiêu biểu được chọn lọc từ nguồn tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó đã thể hiện sống động, chân thực mối quan hệ, tình đồng chí gắn bó keo sơn, bền chặt giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, những người anh em luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay, một mối quan hệ được đánh giá là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân hai nước. Đó là những chuyến thăm ấm áp nghĩa tình giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước; những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, cũng như tình cảm sắt son mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ vinh dự được có mặt tại lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên đất Việt Nam, đặc biệt là đúng vào dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Miguel Diaz Canel nhắc lại bài viết của Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti về “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” in trên tạp chí Tuổi Vàng cuối thế kỷ 19 nói về dân tộc Việt Nam cao quý với tinh thần quả cảm, cần cù đã luôn chiến đấu để tìm lấy tự do; khẳng định lịch sử sau này cho thấy những câu chuyện của Jose Marti vẫn có giá trị khi nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều chiến thắng vang dội trong lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định lịch sử đấu tranh phi thường và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam chính là nền tảng cho mối quan hệ mẫu mực của hai nước với sự ủng hộ vô điều kiện của Cách mạng Cuba; nhấn mạnh Cuba vô cùng vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 2/ 12/ 1960, là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, một mối quan hệ đặc biệt đã được hình thành giữa Việt Nam và Cuba, vượt qua thử thách của thời gian và trở thành hình mẫu của tình hữu nghị và hợp tác, nhất là trong thời điểm hòa bình thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn.

Theo đồng chí Miguel Diaz Canel, sự gắn kết đặc biệt này vượt qua mọi nghi thức thông thường và được lãnh tụ Fidel Castro đúc kết bằng câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và ngày nay Cuba tiếp tục khẳng định những tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sự đồng cảm giữa hai dân tộc cũng được thể hiện qua sự hiện diện của đồng chí Fidel Castro tại vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào năm 1973 cùng với lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của Cuba vào chiến thắng của nhân dân Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cũng điểm lại những mốc son quan trọng trong suốt 65 năm hai nước kề vai, sát cánh, cả trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước sau này. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước được củng cố trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho tới kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, các tổ chức chính trị xã hội, giao lưu nhân dân...

Đồng chí Miguel Diaz Canel đánh giá cao sự ủng hộ kiên định mà Việt Nam dành cho Cuba trong cuộc đấu tranh yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt lệnh bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách phi lý các quốc gia bảo trợ khủng bố; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em vì sự hỗ trợ vô giá đối với an ninh lương thực của Cuba, đặc biệt là những chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba đầy ý nghĩa như mới đây Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động mới đây.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định, tình cảm gắn kết giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững và không gì có thể phá vỡ nổi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt này.

Về phần mình, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và Phu nhân cùng các đại biểu, cùng toàn thể các bạn Cuba và Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm đặc biệt có ý nghĩa này.

Xúc động ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cách đây 65 năm, ngày 2/12/1960, Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son lịch sử, mở đầu cho mối quan hệ thân tình mẫu mực, hiếm có giữa hai quốc gia trong lịch sử quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định, cùng chung lý tưởng cao đẹp là Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của Anh hùng Jose Marti, lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba, vững vàng vượt qua mọi thử thách và biến động, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.

Chủ tịch nước nhắc lại tình đoàn kết của Cuba đối với Việt Nam trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, từ việc Cuba là quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bối cảnh ra đời câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình,” chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị tháng 9/1973, cho tới sự giúp đỡ chí tình của Cuba những năm tháng ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng; khẳng định đó là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, sự ủng hộ quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua Thời kỳ Đặc biệt và tiến hành quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, hai nước tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những hạt lúa, hạt đường ngọt ngào. Trong khi Cuba đã trao Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý, vaccine phòng COVID-19, Việt Nam tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây càphê..., đồng thời hai nước cũng trao đổi với nhau những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ đất nước.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nhưng như anh em một nhà” và khẳng định của lãnh tụ Fidel Castro rằng “Quan hệ Việt Nam-Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế,” Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay; và đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam. Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Miguel Diaz Canel, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba, đúng vào dịp nhân dân Việt Nam kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một lần nữa minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đã được tôi luyện, thử thách ở những thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng mỗi nước, trải qua những biến động phức tạp của tình hình thế giới trong 65 năm qua và cho đến ngày nay, mối quan hệ đó vẫn không hề thay đổi và ngày càng trở nên sâu sắc, tốt đẹp hơn.

Với tình cảm đặc biệt của những người đồng chí, anh em thân thiết, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế-xã hội và triển khai linh hoạt, thực chất quan hệ đối ngoại; tin tưởng chắc chắn rằng, đất nước Cuba Anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa.