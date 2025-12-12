Doanh nhân Bùi Hoàng Anh: Kiến tạo văn hóa du lịch mới cho các gia đình Việt

(Ngày Nay) - “Chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều trải nghiệm để trẻ em có tuổi thơ ý nghĩa hơn, gia đình thêm phần gắn kết, và xã hội ngày càng phát triển bền vững”, đó là chia sẻ của Doanh nhân Bùi Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Kim Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa du lịch Cộng đồng và Quốc tế, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Dấn thân vào ngành du lịch xanh

Doanh nhân Bùi Hoàng Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ sinh ra tại Ninh Bình. Xuất thân trong một gia đình lao động bình thường, nhưng với sự nhạy bén trong kinh doanh, cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi, năm 2024, ông đã có những sự định hướng, đầu tư “táo báo’’ vào ngành du lịch xanh.

Minh chứng bằng việc vị doanh nhân đã thành lập Công ty Hoàng Kim Việt Nam có trụ sở tại tầng 10 tòa nhà CTM Complex Cầu Giấy, Quan Hoa, Thành phố Hà Nội - chuyên hoạt động và kinh doanh đa nghành nghề trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo ra những sản phẩm, dịch vụ du lịch hữu ích cho xã hội. Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình du lịch có chất lượng, độc đáo, mới lạ và mang lại sự an toàn, thư giãn… cho du khách trong mỗi chuyến đi, trải nghiệm trong và ngoài nước.

Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình, doanh nhân Hoàng Anh nhớ lại: “ Có những lúc áp lực hay gặp chuyện không may trong kinh doanh, bản thân cảm thấy bế tắc và chán nản. Song không vì thế mà từ bỏ, anh coi đó là động lực để mình phấn đấu và vượt qua những thất bại”.

Bằng việc bắt đầu nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức trong đào tạo kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đặc biệt với lĩnh vực du lịch. Nhờ sự chăm chỉ, cũng như những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, Chủ tịch HĐQT Hoàng Kim Việt Nam Bùi Hoàng Anh đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này, chỉ sau một thời gian anh đã bắt đầu gây dựng được sự nghiệp riêng cho mình.

Đặc biệt hơn nữa, tháng 11/2024, Doanh nhân Bùi Hoàng Anh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa du lịch cộng đồng và Quốc tế, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là doanh nhân năng động, anh Bùi Hoàng Anh còn tích cực trong tham gia các hoạt động đóng góp, thiện nguyện cho xã hội.

Hoàng Kim Việt Nam - Du lịch gắn kết cảm xúc gia đình và xã hội

Theo số liệu Bộ Tài chính, đóng góp trực tiếp của du lịch Việt Nam vào GDP là 279.287 tỷ đồng (tương đương 6,6% GDP). Tổng đóng góp của du lịch vào lĩnh vực việc làm toàn quốc (gồm cả việc làm gián tiếp) là hơn 6,035 triệu việc làm, chiếm 11,2%. Có thể nói, Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào thành công chung của đất nước.

Nắm bắt được những giá trị mà du lịch mang lại, tháng 11/2024, doanh nhân Bùi Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Kim Việt Nam đã chính thức công bố khai trương mảng dịch vụ du lịch gia đình, mở ra chương mới nhằm mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc và gắn kết cho các gia đình Việt Nam.

Theo đó, mảng du lịch của Hoàng Kim sẽ gồm: HK travelcard chuyên sâu về lĩnh vực thẻ du lịch gia đình trọn gói (allinclusive) nhằm hướng tới dịch vụ du lịch gia đình riêng tư với chất lượng kỳ nghỉ từ 4-5 sao trong nước, 3-4-5 sao quốc tế với đầy đủ các dịch vụ từ lưu trú, vui chơi giải trí, phương tiện di chuyển gia đình, dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khoẻ đồng hành cùng tất cả những chuyến đi riêng tư của gia đình….

HK tourim chuyên sâu về lịch vực du lịch hội nhóm, các cơ quan đoàn thể, tập trung vào những dịch vụ khám phá nét đẹp Việt Nam, những danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh, truyền thống của địa phương, thói quen, tính cách của người dân từng vùng miền, tập trung vào khai thác các dịch vụ mang tính gắn kết tập thể với đội ngũ tư vấn chăm sóc chuyên nghiệp, các dịch vụ hậu cần đi kèm đoàn tour như hỗ trợ chăm sóc y tế khi cần thiết, HDV du lịch, hệ thống vận chuyển bài bản kèm theo tiêu chuẩn khắt khe của dịch vụ tour đi kèm.

Với 2 loại hình sản phẩm du lịch trên, Hoàng Kim mong muốn cùng các đối tác về dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực sẽ cùng nhau tạo nên điểm nhấn nhằm tôn vinh nét đẹp con người Việt Nam, đề cao giá trị truyền thống gia đình Việt, du lịch Việt Nam ngày càng văn minh hơn, chuyên nghiệp hơn.

"Cách đây vài năm, việc mở rộng lĩnh vực sang du lịch tưởng chừng xa vời, nhưng chúng tôi luôn tin rằng du lịch không chỉ là trải nghiệm mà còn là hành trình kết nối cảm xúc - một ‘hành trình của những ký ức”, ông Bùi Hoàng Anh nhấn mạnh. “Chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm đậm chất nhân văn, nơi mỗi hành trình là một cơ hội để các thế hệ chia sẻ và gắn bó”.

Đồng thời, với phương châm "Hành trình của những ký ức," Hoàng Kim tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm vừa tiện nghi, hiện đại, vừa ấm áp, giàu ý nghĩa. Mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi mà còn là dịp để các thế hệ trong gia đình thấu hiểu, sẻ chia, và gắn kết yêu thương.