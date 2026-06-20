Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý quyền sở hữu trí tuệ

(Ngày Nay) - Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, phương thức phối hợp và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật.

Thời gian qua, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số.

Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia cho biết, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội khiến các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, phức tạp. Theo đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

“Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, đại diện Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia cho biết.

Trong hơn 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 17,8 tỷ đồng; phê duyệt quyết định khởi tố 43 vụ án; ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã quyết liệt chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tại Hội nghị thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, do Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia phối hợp với BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên cấp thiết, không chỉ để bảo vệ doanh nghiệp chân chính, bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút đầu tư, thực hiện các cam kết quốc tế và xây dựng hình ảnh quốc gia uy tín, trách nhiệm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước, làm rõ những khó khăn trong phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm. Nhiều tham luận từ các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các nền tảng số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều ý kiến cũng nhất trí tiếp tục quán triệt, triển khai tích cực các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ về tăng cường xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói riêng và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại nói chung với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ và xác định tháng nào cũng là tháng cao điểm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng rà soát các vướng mắc trong thực thi gửi về Bộ Khoa học Công nghệ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bàn còn thiếu, yếu về pháp lý (tòa chuyên biệt, kiểm định, trung tâm điều phối chống xâm phạm…); đề xuất cụ thể chế tài xử lý; đối với xử lý dân sự, cái gì cần bổ sung? Đối với hành chính thì tăng mức phạt lên bao nhiêu để đủ sức răn đe và đối với hình sự thì ở mức độ nào? điều kiện nào có thể khởi tố khi vi phạm..

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật còn bất cập; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong xử lý các vụ việc có tính chất liên ngành, liên tỉnh”, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia Đỗ Hồng Trung cho biết.