Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm sinh viên cùng Agentforce, một giải pháp từ Salesforce

(Ngày Nay) -Salesforce, nền tảng quản lý quan hệ khách hàng dựa trên AI hàng đầu trên thế giới, thông báo Đại học Fulbright Việt Nam đã triển khai thành công công cụ Agentforce và nền tảng Data Cloud để nâng cao trải nghiệm của sinh viên, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ và tối ưu hóa quy trình vận hành nội bộ.

Chỉ trong vòng ba tuần, Agentforce đã được tích hợp vào cổng dịch vụ One Stop dành cho sinh viên của nhà trường, mang đến một trợ lý ảo có khả năng giao tiếp tự nhiên, giải đáp thắc mắc nhanh chóng và hiệu quả, từ đó đáp ứng nhu cầu của lượng sinh viên ngày càng tăng. Các phản hồi từ công cụ AI này được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu sinh viên đáng tin cậy và được hợp nhất thông qua Data Cloud, hệ thống lưu trữ dữ liệu quy mô lớn thuộc nền tảng Salesforce.

Là trường đại học độc lập, không vì lợi nhuận và hoạt động theo mô hình giáo dục khai phóng đầu tiên tại Việt Nam, Đại học Fulbright hướng đến mục tiêu đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai có đủ năng lực để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời xây dựng một cộng đồng học thuật đa dạng và cởi mở.

Trước sự gia tăng về số lượng sinh viên, Fulbright nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc đơn giản hóa quy trình xử lý dịch vụ và các thủ tục hành chính phức tạp. Nhà trường đã lựa chọn một giải pháp công nghệ an toàn với khả năng mở rộng để cải thiện vận hành và mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Xây dựng trải nghiệm thông minh, thân thiện dành cho sinh viên

Đại học Fulbright tiếp tục hành trình chuyển đổi số trên quy mô lớn với Salesforce là đối tác công nghệ cốt lõi. Nhà trường hiện đang ứng dụng phần mềm Sales Cloud để quản lý hành trình sinh viên, từ khi tuyển sinh đến khi tốt nghiệp và trở thành cựu sinh viên, cùng nền tảng Experience Cloud để vận hành cổng dịch vụ sinh viên của trường mang tên One Stop.

Với Agentforce, cổng dịch vụ sinh viên đã trở thành một hệ sinh thái tương tác năng động, cung cấp thông tin và hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn. Thay vì phải tìm kiếm phức tạp hay thao tác qua nhiều menu, sinh viên có thể dễ dàng gửi yêu cầu, tra cứu quy định, cập nhật tiến trình và nhận phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các phản hồi từ AI cũng được cá nhân hóa theo bối cảnh người dùng, như năm học hay chương trình đang theo học, giúp tăng tốc độ xử lý, giảm phiền toái cho sinh viên và giúp đội ngũ hỗ trợ có nhiều thời gian hơn để tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp.

Sử dụng dữ liệu thống nhất để vận hành AI

Đại học Fulbright đã triển khai nền tảng Data Cloud để hợp nhất dữ liệu sinh viên, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, từ đó xây dựng một kho dữ liệu tập trung và nhất quán. Nhờ nền tảng này, Agentforce có thể truy xuất và xử lý dữ liệu chất lượng ngay từ ngày đầu triển khai.

“Công cụ Agentforce mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quá trình tương tác với hệ thống thông tin. Với góc nhìn toàn diện về sinh viên, mọi điểm chạm đều được ghi nhận, giúp Agentforce đưa ra phản hồi chính xác, phù hợp với từng hoàn cảnh,” ông Nguyễn Quang Hà, Giám đốc Công nghệ Thông tin tại Fulbright, chia sẻ. “Chúng tôi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đang thay đổi cách sinh viên trải nghiệm hệ thống, mang đến cho các em câu trả lời nhanh chóng, đúng trọng tâm, giúp các em chủ động quản lý hành trình học tập của mình.”

“Đại học Fulbright tiếp tục là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục, và chúng tôi rất vinh dự được mở rộng hợp tác cùng nhà trường. Quá trình triển khai Agentforce chỉ trong ba tuần cho thấy rõ tầm nhìn đổi mới và cam kết nâng cao trải nghiệm sinh viên của Fulbright. Với sự kết hợp của công cụ và nền tảng như Agentforce, Sales Cloud, Experience Cloud và Data Cloud, Fulbright đang kiến tạo một hệ sinh thái học đường thông minh và toàn diện,” ông Vernon Cheo, Giám đốc phụ trách Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Salesforce khu vực ASEAN cho biết.