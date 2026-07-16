Đông A lan tỏa tri thức đến độc giả qua chuyến xe "Sách đến mọi nhà"

(Ngày Nay) - Ngày16/7, Công ty sách Đông A đã chính thức khởi động chuyến xe “Sách đến mọi nhà”. Dự án được hình thành từ mong muốn chân thành đưa những cuốn sách hay đến gần độc giả hơn thông qua những chuyến đi trực tiếp đến từng địa phương trên khắp cả nước.

Chuyến xe "Sách đến mọi nhà" đã rời TP Hồ Chí Minh vào chiều 15/7, mở đầu hành trình đưa sách đến nhiều địa phương trên cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, nơi chương trình diễn ra từ ngày 16 đến 19/7.

Tại mỗi điểm dừng, Đông A tổ chức hội sách với khoảng 500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, đồng thời thực hiện các buổi giao lưu giữa bạn đọc với tác giả, họa sĩ, nghệ sĩ và những người làm sách. Không chỉ có cơ hội tiếp cận các ấn phẩm trị giá, độc giả còn được gặp gỡ trực tiếp những người sáng tạo nên các cuốn sách, qua đó hiểu hơn về câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

Dự án do họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty Sách Đông A, khởi xướng và trực tiếp điều hành. Khác với nhiều hoạt động lưu động thông thường, người sáng lập sẽ đồng hành xuyên suốt hành trình, trực tiếp tổ chức các sự kiện tại từng điểm dừng, gặp gỡ bạn đọc và kết nối với các đơn vị văn hóa địa phương. Sự hiện diện của người khởi xướng trong suốt chuyến đi cũng là điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng của chương trình.

Chương trình tại Vũng Tàu gồm các hoạt động nổi bật: 10:00-12:00 ngày 16 và 17/7: Họa sĩ Trần Đại Thắng vẽ bìa và giao lưu với bạn đọc, giới thiệu cuốn "Tôi kể - Tất cả đều từ sách".

10:00 ngày 18/7: Nhạc sĩ Trần Tiến gặp gỡ độc giả, giới thiệu artbook Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện.

Sau Vũng Tàu, chuyến xe sẽ tiếp tục hành trình qua nhiều tỉnh, thành trong vòng một năm. Mỗi điểm dừng được thiết kế như một không gian văn hóa riêng, linh hoạt theo điều kiện của từng địa phương, với mục tiêu đưa sách đến gần cộng đồng và góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc một cách bền vững.

Chia sẻ về dự án, họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết: “Tôi làm sách gần 30 năm và luôn nghĩ sách cần được đến gần bạn đọc hơn. Thay vì chờ độc giả tìm đến các hội sách lớn, chúng tôi muốn chủ động mang sách đến từng địa phương. Tôi sẽ trực tiếp đồng hành với chuyến xe để gặp gỡ bạn đọc, lắng nghe và cùng chia sẻ niềm yêu thích đọc sách”.

Theo ban tổ chức, "Sách đến mọi nhà" là hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy văn hóa đọc thông qua những hình thức tiếp cận gần gũi và trực tiếp. Hành trình kéo dài trong một năm với nhiều điểm dừng trên khắp cả nước được kỳ vọng sẽ tạo thêm những không gian kết nối giữa sách, người làm sách và bạn đọc ở nhiều vùng miền.