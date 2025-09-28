Đóng cửa tạm thời 4 sân bay miền Trung để ứng phó với cơn bão số 10

(Ngày Nay) - Bốn cảng hàng không tại một số địa phương ở miền Trung sẽ đóng cửa tạm thời, ngừng tiếp thu tàu bay để ứng phó với cơn bão số 10 dự kiến đổ bộ vào khu vực này.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo đến các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không chủ động ứng phó cơn bão số 10 (cơn bão Bualoi), trong đó quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Cụ thể, Cảng Hàng không Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h-22h ngày 28/9; Cảng Hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9. Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế) ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h-14h ngày 28/9; Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h-11h ngày 28/9.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không, vị trí tâm bão số 10 lúc 04h ngày 27/9 ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

“Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Dự báo từ 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h, vị trí khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Hà Tĩnh-Thành phố Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo từ 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 101,1 độ Kinh Đông trên khu vực Thượng Lào, mạnh dưới cấp 6.

Các Cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cảng Hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới. Riêng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Ngoài ra, các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Cảng hàng không Chu Lai chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các Cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng Hàng không Vinh, Cảng Hàng không Đồng Hới), chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Cục Hàng không cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.