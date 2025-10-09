Các dự án tồn đọng kéo dài: Nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ giải quyết, không né tránh

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh 12 dự án tồn đọng kéo dài hay câu chuyện ngân hàng 0 đồng, ngân hàng thua lỗ đã nói nhiều, trong nhiệm kỳ 2025-2030 phải giải quyết, không né tránh.

Ngày 9/10, tại Họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ nhiều định hướng và tư tưởng mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh với 12 dự án tồn đọng kéo dài, những dự án "đắp chiếu," những ngân hàng 0 đồng âm vốn, thua lỗ - đã nói qua nhiều nhiệm kỳ, báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực, trong nhiệm kỳ này sẽ phải giải quyết, không né tránh.

Dám giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm

Chia sẻ về việc đổi mới phương pháp điều hành trong nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ đổi mới tư duy và phương pháp công tác rất mạnh mẽ. Bắt đầu bằng đổi mới tư duy của Đảng nhiệm kỳ này. Đặc biệt nửa cuối của nhiệm kỳ, có rất nhiều đổi mới tư duy trong chỉ đạo, điều hành và ban h​ành một loạt chủ trương, chính sách lớn.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta có tầm nhìn dài hạn, chiến lược hướng tới hai mục tiêu trăm năm (100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước); phấn đấu năm 2045 là đất nước công nghiệp, thu nhập cao, nhân dân ấm no hạnh phúc. Đấy là tư duy bao trùm.

Trên từng lĩnh vực cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết đổi mới tư duy của Chính phủ cũng hết sức khác biệt. Ví dụ như xây dựng pháp luật, theo chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề cập là khối lượng công việc rất lớn. Một điều quan trọng khác là tư duy xây dựng pháp luật hoàn toàn khác biệt.

Phó Thủ tướng lưu ý pháp luật có hai chức năng: Chức năng quản lý và chức năng kiến tạo. Một thời gian dài, chức năng quản lý có vẻ nặng hơn chức năng kiến tạo. Bây giờ nhận ra pháp luật là nguồn lực khơi thông các nguồn lực xã hội, cho nên phải phát huy vai trò kiến tạo của pháp luật.

"Pháp luật phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; pháp luật là để thông thoáng nền hành chính, pháp luật phải tạo ra một nền hành chính thân thiện, đơn giản; pháp luật tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực. Đây là một điểm mới trong tư duy xây dựng pháp luật," Phó Thủ tướng nói.

Về quản lý nhà nước, Việt Nam đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành. Hay trong thế giới nhiều biến động bất thường, chúng ta nhận ra rằng phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, bằng sức mạnh của mình và đó là giải pháp sáng suốt.

"Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế. Do đó, phải tái cơ cấu và đổi mới nền kinh tế của ta, tăng sức chống chịu, tăng khả năng tự chủ, tự cường. Hội nhập nhưng độc lập, tự chủ. Đấy là tư duy mới trong xây dựng các thể chế, chính sách và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Đảng và của Chính phủ," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết định chỉ có 5.000 dự án. Vì thế chúng ta tập trung cho 5.000 dự án rất thành công. Khi xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp theo là phân cấp, phân quyền mạnh và đi liền với phân bổ nguồn lực để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm. Một phương pháp nữa là Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.

"Chúng ta nhiều nhiệm kỳ nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài, những ngân hàng thua lỗ, 0 đồng âm vốn, những dự án đắp chiếu. Nhưng đến nhiệm kỳ này là phải giải quyết. Mười hai năm, 2 bệnh viện ở Hà Nam, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực. Tôi xin thông tin cho báo chí là 31/11 này sẽ đi vào vận hành, trước hết là Bệnh viện Bạch Mai, sẵn sàng đón bệnh nhân," Phó Thủ tướng nói.

Nhiều thành tựu lớn cho nền kinh tế

Với việc không né tránh, giải quyết những câu chuyện tồn đọng của nhiều nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua đã tháo gỡ được một nguồn lực rất lớn cho nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, đấy là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ. Phong cách quyết liệt, nói là làm, phân rõ trách nhiệm.

"Thủ tướng Chính phủ có slogan '6 rõ' ai cũng thuộc. Chúng ta làm được và đã làm, đã có kết quả. Đấy là một phương pháp rất cụ thể, rất quyết liệt," Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

Đề cập đến một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2021-2025, Phó Thủ tướng cho biết kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng; cơ bản hoàn thành cuộc cách mạng về sắp xếp lại, tổ chức xây dựng quyền 2 cấp, xóa bỏ trung gian, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sát dân, phục vụ dân tốt hơn.

Việt Nam cũng đã hoàn thành thể chế, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho đà tăng trưởng của những năm tiếp theo, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo phát triển. Cùng với đó là cơ cấu lại nền kinh tế, từ động lực tăng trưởng, đa dạng hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các thị trường, nâng cao chất lượng FDI, tăng cường chế biến, tháo gỡ các tồn đọng, lấy động lực là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; lấy nguồn lực kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế…

Một số thành tựu nữa là công tác an sinh rất thành công; văn hóa phát triển rất mạnh mẽ và tiệm cận với trình độ quốc tế, vừa duy trì bản sắc văn hóa độc đáo của chúng ta, vừa tiếp cận thế giới.

"Nhiều concert đột xuất vừa rồi phản ánh thực tế là nhu cầu văn hóa của Việt Nam cao, có sự tham gia của hàng chục nghìn người không khác gì các nước. Các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam như một điểm hấp dẫn để trình diễn các tác phẩm, chất lượng hưởng thụ văn hóa đã tiếp cận thế giới," Phó Thủ tướng đánh giá.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, y tế, giáo dục cũng có nhiều thành tựu, sẵn sàng cho trang sử mới tốt hơn. Quốc phòng, an ninh, ngoại giao, từ chỗ tích cực hội nhập, bây giờ chủ động hội nhập và tham gia dẫn dắt, tích cực giải quyết những vấn đề của thế giới.