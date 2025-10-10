Dự án Saigon Gateway: Chủ đầu tư đã bàn giao hơn 35 tỷ đồng quỹ bảo trì cho BQT Khu căn hộ Saigon Gateway

Khắc Thành
(Ngày Nay) - Ngày 10/10, thông tin từ Ban Quản trị (BQT) Khu căn hộ Saigon Gateway (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) cho biết, vừa được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú Land (Công ty Hiệp Phú Land) trả lại kinh phí bảo trì với số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Khu căn hộ Saigon Gateway.
Khu căn hộ Saigon Gateway.

Trước đó, vào ngày 8/10, Công ty Hiệp Phú Land có văn bản số 045/CV-HPL, thông báo hoàn tất nghĩa vụ thanh toán phí bảo trì.

Theo nội dung văn bản thì tổng số tiền thu được từ kinh phí bảo trì là 32,2 tỷ đồng, trong đó cấn trừ công nợ SPM 400 triệu đồng, thanh toán chi phí sữa chữa cho nhà cung cấp hơn 1,4 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản Quỹ bảo trì BQT trước đó gần 3,1 tỷ đồng.

Theo thông báo này, Chủ đầu tư sẽ chuyển khoản vào tài khoản Quỹ bảo trì số tiền còn lại hơn 27,3 tỷ đồng, hoàn tất nghĩa vụ chuyển trả đầy đủ số tiền 32,2 tỷ đồng kinh phí bảo trì cho Ban Quản trị.

Trong ngày 9/10, BQT đã nhận được 27,3 tỷ đồng kinh phí bảo trì kèm gần 8 tỷ đồng tiền lãi phát sinh (tạm tính), tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Trao đổi với Ngày Nay, BQT và cư dân Khu căn hộ Saigon Gateway cho biết rất vui vì sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng đã nhận được kinh phí bảo trì để yên tâm sinh sống. BQT và người dân gửi lời cảm ơn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM cùng các cơ quan chức năng đã có động thái xử lý quyết liệt, đảm bảo quyền lợi cho người mua căn hộ.

Tuy nhiên, BQT và cư dân vẫn chưa đồng ý với số tiền kinh phí bảo trì chủ đầu tư đã chuyển trả. Họ cho rằng cần làm rõ số tiền lãi phát sinh gần 8 tỷ đồng do đây mới là con số chủ đầu tư tự đưa ra, chưa có sự làm việc và chấp thuận từ cư dân và BQT; Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ số tiền quỹ bảo trì (khoảng 5 tỷ đồng) đã sử dụng; Đồng thời cần làm rõ diện tích sở hữu riêng của Công ty Hiệp Phú Land tại dự án và chủ đầu tư vẫn phải đóng tiền 2% quỹ bảo trì với phần sở hữu riêng này theo quy định;...

Như Ngày Nay đã nhiều lần thông tin, dự án Saigon Gateway được bàn giao và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019, đến tháng 3/2022 thì BQT chung cư được thành lập. Từ đó đến trước ngày 9/10/2025, chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì cho BQT khiến việc quản lý, vận hành khu chung cư của BQT gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Cư dân cũng luôn sống trong lo lắng vì nhiều hạng mục quan trọng của tòa nhà gặp hư hỏng nhưng không có tiền để bảo trì, sữa chữa.

Khắc Thành
Saigon Gateway Ban Quản trị Hiệp Phú Land kinh phí bảo trì quỹ bảo trì chung cư

