Du lịch số Việt Nam phát triển ra sao với sự "hậu thuẫn" của công nghệ?

(Ngày Nay) - Việt Nam có cơ hội lớn trở thành điểm đến du lịch số hàng đầu khu vực. Nếu có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta có thể tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh, phù hợp xu hướng toàn cầu hóa.
Năm 2025, lượng khách quốc tế phục hồi ổn định cộng thêm du lịch nội địa có sức bật và đặc biệt nhờ “hậu thuẫn” của công nghệ số mà du lịch trở thành một trong những động lực quan trọng đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam.
Chúng ta đang chứng kiến ngành du lịch Việt chuyển mình mạnh mẽ khi “du lịch số” không chỉ trở thành xu hướng, mà đã bước vào thời kỳ có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Sức bật của nền tảng trực tuyến
Báo cáo từ chương trình nghiên cứu dài hạn e-Conomy SEA 2025 (của 3 tổ chức hàng đầu thế giới là Google, Temasek, Bain & Company) cho thấy tổng giá trị hàng hóa (GMV) lĩnh vực du lịch trực tuyến Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số (16%), nhờ hai yếu tố thúc đẩy là giá vé máy bay duy trì ở mức cao và công suất phòng khách sạn tăng mạnh tại các điểm đến hàng đầu.
Đáng chú ý, dòng du khách quốc tế đến ngày càng phục hồi vững chắc nhờ chính sách thị thực linh hoạt (miễn thị thực và thị thực điện tử), đồng thời chuỗi các hoạt động xúc tiến, quảng bá trọng điểm đã giúp Việt Nam thu hút trở lại các thị trường lớn, có mức chi tiêu cao từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thị trường châu Âu. Trong khi đó, khách nội địa có xu hướng ưu tiên du lịch gần và các hành trình khám phá ngắn ngày, khiến nhu cầu đặt dịch vụ trực tuyến tăng cao.
(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nắm bắt xu hướng này, hệ thống thanh toán không tiền mặt nhanh chóng vươn lên thành trụ cột quan trọng, định hình du lịch số Việt Nam. 30 triệu tài khoản ví điện tử chính là động lực thúc đẩy thanh toán số lan tỏa trong mọi dịch vụ, từ đặt vé máy bay đến thanh toán tại điểm đến.
Đặc biệt, việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực đang được thúc đẩy sẽ là bước tiến chiến lược nhằm tạo ra trải nghiệm thanh toán liền mạch cho du khách, giảm tỷ trọng giao dịch tiền mặt và mở ra dòng chảy kinh tế - du lịch xuyên biên giới.
Triển vọng du lịch số ở Việt Nam
Du khách thế hệ mới ngày nay có nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh hơn, ưu tiên tiện lợi và tính cá nhân hóa cao hơn. Báo cáo e-Conomy SEA 2025 cũng cho thấy du khách Việt đứng đầu Đông Nam Á về mức độ tương tác với trí tuệ nhân tạo trong việc sử dụng AI để tìm kiếm gợi ý điểm đến, so sánh giá, lập kế hoạch hành trình.
Các nền tảng du lịch trực tuyến lớn trên thế giới hiện đang tận dụng AI nhằm hỗ trợ đề xuất nơi lưu trú, lịch trình, gợi ý dịch vụ dựa trên phân tích dữ liệu sở thích cá nhân khách hàng. Xu hướng này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và trải nghiệm tối ưu hơn cho người dùng, đặc biệt là giới trẻ, tệp khách vốn quen thuộc với các ứng dụng số và thường có xu hướng ưu tiên các tiện ích “tất cả trong một.”
Bên cạnh đó, hành vi lựa chọn điểm đến và dịch vụ du lịch của du khách dễ dàng bị ảnh hưởng từ các video quảng cáo tương tác và livestream của KOLs, hay nhà sáng tạo nội dung du lịch. Bởi thông tin của các kênh này đang trở thành nguồn tham khảo có tác động mạnh mẽ đến quyết định của người xem, đồng thời mở ra cơ hội cho ngành du lịch địa phương tiếp cận khách bằng cách chọn “kể chuyện” chân thực và truyền cảm hứng hơn.
Thời gian qua, các doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam đã cho thấy sự chuyển mình rõ rệt bằng việc đầu tư vào hạ tầng số: ứng dụng công nghệ trong vận hành (từ quản lý đặt phòng đến số hóa quy trình check-in/check-out); tích hợp thanh toán số để giảm chi phí vận hành và tăng trải nghiệm; đẩy mạnh tiếp thị số thay cho lối quảng bá truyền thống; tham gia sàn trực tuyến để kịp thời tiếp cận đối tác nước ngoài...
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)
Mô hình chuyển đổi số giúp họ tối ưu hóa chi phí và tăng biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong đó, sự phục hồi ở lĩnh vực lưu trú cho thấy nhu cầu ổn định và khả năng chi trả của du khách đang được củng cố.
Song, các chuyên gia cho rằng lĩnh vực du lịch số ở Việt Nam vẫn đối diện nhiều rào cản như: chênh lệch năng lực ứng dụng số giữa các doanh nghiệcp; cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ trong khu vực cũng đang đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và chính sách ưu đãi du lịch; rủi ro an ninh mạng; số hóa chưa đồng bộ trong chuỗi dịch vụ…
Tuy nhiên, báo cáo từ e-Conomy SEA 2025 cũng cho thấy Việt Nam đang có cơ hội lớn trở thành điểm đến du lịch số hàng đầu khu vực, nhờ nền tảng dân số trẻ, sự sẵn sàng ứng dụng công nghệ và chiến lược chuyển đổi số quốc gia đang được ưu tiên. Nếu có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Việt Nam có thể tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh và bền vững, phù hợp xu hướng toàn cầu hóa và chuyển đổi số sâu rộng.
(Ngày Nay) - Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
(Ngày Nay) - Từ đầu tháng 10 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Nhiều ngày bầu trời Thủ đô trong tình cảnh mịt mù với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu đến rất kém.
(Ngày Nay) - Ngoài chương trình bắn pháo hoa, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm như chương trình Countdown, giải chạy, đồng diễn yoga...
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Monash (Australia) vừa xác định được gene duy nhất từ một loài thực vật trên cạn giúp làm sáng tỏ cách thức thực vật lần đầu tiên phát triển khả năng sinh trưởng liên tục - một đặc điểm then chốt cho phép chúng xâm chiếm đất khô và định hình sự sống trên Trái Đất.
(Ngày Nay) - Viêm ruột thừa ở trẻ em dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi do không có triệu chứng điển hình như người lớn, không mô tả được vị trí đau và các biểu hiện dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng siêu vi. Vì vậy, bệnh có thể được phát hiện muộn đến khi ruột thừa vỡ, gây áp-xe hoặc nhiễm trùng nặng.
(Ngày Nay) - Sau những lùm xùm xảy ra ra trên không gian mạng, báo chí phản ánh, nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các dự án mà Hoàng Hoa Trung đóng vai trò founder như Sức mạnh 2000, Nuôi em…