Festival Yên Tử năm 2025: Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới

(Ngày Nay) - Ngày 18/12, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khai mạc Festival Yên Tử năm 2025 với chủ đề “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”.

Đây là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, diễn ra trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và chào mừng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Yên Tử không chỉ là một không gian văn hóa - tâm linh đặc biệt, mà còn là biểu tượng kết tinh giữa đạo và đời, giữa tư tưởng nhân văn Phật giáo với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Cách đây hơn bảy thế kỷ, tại nơi linh thiêng này, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, hun đúc tư tưởng “hòa quang đồng trần”, lấy từ bi - trí tuệ - phụng sự nhân sinh làm cốt lõi.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, di sản tinh thần và đạo đức mà Phật hoàng để lại đã góp phần hun đúc khát vọng hòa bình của dân tộc, tạo nên sức sống bền bỉ cho không gian di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc suốt chiều dài lịch sử.

Việc Quần thể di tích này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới không chỉ là niềm tự hào của nhân dân các địa phương mà còn là nền tảng, là "sức mạnh mềm" để văn hóa thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh.

Festival Yên Tử 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành không gian kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Điểm nhấn xuyên suốt lễ hội là Triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Triển lãm giới thiệu hệ thống hiện vật, thư tịch cổ và các tư liệu số 3D hiện đại về Thiền phái Trúc Lâm. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông, các bản khắc gỗ chùa Vĩnh Nghiêm và mô hình 3D Yên Tử thời Trần, mang lại cái nhìn trực quan và sinh động về một triều đại hưng thịnh.

Song song với các hoạt động triển lãm, Tuần phim Di sản tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Diên Hồng (Yên Tử) từ ngày 18 đến 22/12 cũng thu hút đông đảo công chúng. Những tác phẩm điện ảnh như “Trần Nhân Tông - Vua hóa Phật”, “Đào, Phở và Piano” hay “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã góp phần tôn vinh các anh hùng, danh nhân và khát vọng cống hiến của dân tộc. Bên cạnh các giá trị tinh thần, Festival còn sôi động với các hoạt động thể chất và giao thương.

Trước đó, ngày 14/12, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” đã quy tụ hơn 400 vận động viên từ 18 tỉnh, thành phố, tạo nên một hành trình kết nối ý nghĩa giữa các điểm di sản. Tại khu vực Làng Nương, Hội chợ thương mại OCOP và Lễ hội ẩm thực đã giới thiệu đến du khách những sản vật tinh túy nhất của ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Khẳng định trách nhiệm của địa phương, ông Nguyễn Việt Dũng nêu rõ: "Festival Yên Tử là dịp để khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới. Các địa phương luôn đặt di sản ở vị trí trung tâm, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị truyền thống và phát huy sáng tạo trong bối cảnh phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Việt Dũng tin tưởng, sự thành công của Festival sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp trân trọng di sản, để Yên Tử tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là trung tâm tâm linh của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn, nơi khơi dậy giá trị hòa bình và trí tuệ cho nhân loại.

Sự kiện Festival Yên Tử “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới” sẽ kéo dài đến hết ngày 22/12/2025, hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện và giàu bản sắc ra toàn thế giới.

Tại sự kiện Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm Côn Sơn, Kiếp Bạc. Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ. Hạn nộp tác phẩm đến hết 31/3/2026.