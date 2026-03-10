Bệnh viện K vận hành hệ thống máy rút ngắn thời gian xạ trị còn 2-3 phút

(Ngày Nay) - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa.

Sáng 10/3, Bệnh viện K đã đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ.

2 hệ thống máy xạ trị cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất được đưa vào vận hành hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa.

Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh. Đặc biệt, hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500-2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2-3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Song song đó, hệ thống mô phỏng CT 4D được tích hợp công nghệ cao để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đồng thời đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa-huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng.

Những hệ thống nổi bật gồm: 8 hệ thống nội soi hiện đại; Hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; Hệ thống monitoring từ xa; Máy chụp MRI; Máy sinh thiết vú có hút chân không; Máy đốt u bằng sóng cao tần; Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; Máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước, bên cạnh đó Chính phủ Nhật Bản cũng dành cho Bệnh viện K sự quan tâm đặc biệt thông qua hình thức viện trợ không hoàn lại trang thiết bị với số tiền 1,83 tỷ yên (tương đương 300 tỷ đồng), đến nay Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hàng trăm trang thiết bị hiện đại tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là cơ sở để ngành y tế tiến hành đột phá về đổi mới tư duy, xác định và đẩy mạnh quyết tâm của các đơn vị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phát triển y tế số. Trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, việc cập nhật tiến bộ, kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn và trang bị đồng bộ thiết bị hiện đại, người bệnh đến khám, điều trị chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện K nói chung, cơ sở 1 nói riêng có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến ngang tầm các trung tâm ung thư lớn trong khu vực và trên thế giới, bệnh nhân được điều trị ngay tại trong nước mà không cần ra nước ngoài điều trị.