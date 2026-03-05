Long Châu và Opella khởi động dự án chăm sóc sức khỏe tiêu hoá và xương khớp, nâng cao sức khỏe cộng đồng

(Ngày Nay) - Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Opella đã ký kết hợp tác chiến lược, khởi động dự án “Chăm sóc sức khoẻ tiêu hoá, xương khớp cho cộng đồng”.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong chăm sóc sức khỏe người dân, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp khoa học thông qua vai trò của dược sĩ và hệ thống nhà thuốc hiện đại.

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Với sứ mệnh mang đến “Sức khỏe trong tầm tay”, chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe chủ động cần đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho mọi người. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng toàn cầu, Opella cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, lâu đời, hiệu quả dựa trên cơ sở khoa học cho người dân Việt Nam. Thông qua hợp tác này, chúng tôi tập trung đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực dược sĩ, truyền thông có trách nhiệm, nâng cao hiểu biết về nhu cầu thực tế của người dân và đồng hành trong những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.”

Đồng thời, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Hệ thống nhà thuốc không chỉ tận tâm cung ứng dược phẩm chất lượng, mà còn đang trở thành “tuyến đầu” chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam thông qua: phổ biến thông tin y khoa chính xác, tham gia vào công tác phòng ngừa, hỗ trợ phát hiện sớm, đồng hành người bệnh quản lý và theo dõi sức khỏe hằng ngày. Chúng tôi kỳ vọng, sự hợp lực hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc để hai đơn vị cùng triển khai những chương trình có tác động tích cực và lâu dài, đồng thời tạo cơ sở để phát triển mô hình chăm sóc y tế bền vững, toàn diện.”

Theo các chuyên gia, những vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy và rối loạn đường ruột… đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều trẻ em (1). Các bệnh lý xương khớp cũng đang gia tăng, giảm khả năng vận động và chất lượng sống của người Việt, nhất là phụ nữ và người cao tuổi (2). Do đó, việc chủ động chăm sóc sức khỏe ngày càng cấp thiết, cần xây dựng lối sống lành mạnh trên nền tảng khoa học và sự tư vấn từ chuyên gia. Khởi động dự án cộng đồng, Long Châu và Opella hướng đến mục tiêu nâng tầm chăm sóc sức khỏe chủ động và mở rộng các giải pháp y tế tiên tiến đến mọi người dân.

Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức chuỗi chương trình tầm soát loãng xương, chăm sóc tiêu hóa cho cộng đồng trong năm 2026, hướng đến phát hiện nguy cơ từ ban đầu, nâng cao phòng ngừa và quản lý bệnh. Các hoạt động bao gồm đo mật độ xương, tư vấn sức khỏe, giáo dục sức khoẻ dành cho từng độ tuổi, đối tượng.

Song song, hai bên triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng ở đa kênh, từ hệ thống nhà thuốc, nền tảng số, hội thảo giáo dục đến các chương trình xã hội. Nội dung tập trung vào phổ biến thông tin về bệnh thường gặp, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng an toàn theo tư vấn của dược sĩ, phòng bệnh hơn chữa bệnh…

Bên cạnh đó, Opella với bề dày nghiên cứu khoa học và Long Châu với hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng sẽ hợp lực nâng cao chất lượng hoạt động tại hệ thống nhà thuốc. Với mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành, Long Châu đồng thời mở rộng danh mục giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động đạt chất lượng quốc tế, trên nền tảng tư vấn đúng và phù hợp. Vừa qua, hai đơn vị đã bắt tay mang đến bộ đôi “lá chắn kép” giúp người dân giảm nỗi lo đau nhức xương khớp và rối loạn tiêu hóa mùa lễ Tết.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng là đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ Long Châu, mở rộng các chương trình đào tạo cập nhật kiến thức y khoa, chuẩn hóa thực hành dược và kỹ năng tư vấn. Khi các nhà thuốc được xem là “điểm chạm y tế đầu tiên”, đây là bước đi quan trọng giúp hơn 20.000 dược sĩ nâng cao chuyên môn, tiếp tục phát huy vai trò dược sĩ cộng đồng.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh, Long Châu và Opella kỳ vọng mở rộng quy mô dự án, từng bước kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Với Long Châu, hợp lực với doanh nghiệp dược phẩm uy tín hàng đầu không chỉ nâng cao cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng cho người Việt, mà còn gia tăng nguồn lực cho công tác dự phòng sức khỏe cộng đồng bền vững và lâu dài.