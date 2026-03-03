Sau Tết, cúm mùa bùng lên “càn quét” dữ dội

(Ngày Nay) - Thời tiết thay đổi đi kèm không khí lạnh, nồm ẩm, mưa thất thường, nhu cầu chơi Xuân, tụ tập tăng cao cùng thói quen sinh hoạt bị xáo trộn sau dịp Tết Nguyên đán có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hô hấp như cúm mùa lan nhanh trong cộng đồng. Theo các chuyên gia, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền… là những đối tượng dễ mắc cúm và biến chứng nặng, cần chú trọng phòng ngừa từ sớm.

Sau Tết Nguyên đán, dòng người đổ về các thành phố lớn cũng như các địa điểm du lịch, lễ hội để du xuân gia tăng, tạo điều kiện tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lan nhanh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, thời tiết trở lạnh, nồm ẩm ở miền Bắc và thay đổi thất thường với những cơn mưa trái mùa ở miền Nam khiến hệ hô hấp dễ tổn thương. Đáng nói, cúm mùa thường có biểu hiện giống với triệu chứng cảm lạnh, khiến nhiều người nhầm lẫn, chủ quan, khiến bệnh trở nặng.

Theo chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh nhiễm vi rút cấp tính đường hô hấp, bệnh diễn biến đa dạng từ nhẹ đến nặng, có thể gây thành dịch lớn. Tại Việt Nam các vi rút gây bệnh cúm mùa phổ biến là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B, bệnh có thể xảy ra quanh năm. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt cao, đau mỏi cơ, đau đầu, ho khan, nghẹt mũi và mệt mỏi.

Bộ Y tế khuyến cáo, đối với những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, cúm chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và người bệnh có thể tự bình phục sau 7 - 10 ngày nghỉ ngơi. Cần đặc biệt lưu ý, người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, nhất là trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người có cơ địa suy giảm miễn dịch là nhóm có nguy cơ cao mắc cúm mùa và tăng nặng. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như: viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn, suy hô hấp, nhiễm khuẩn tai - mũi - họng, tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm cơ tim… và có nguy cơ để lại di chứng và tử vong cao.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, hàng năm thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 - 650.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, năm vừa qua ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, đã có các trường hợp tử vong.

Đối mặt với nguy cơ mắc cúm trong thời điểm thời tiết thất thường sau Tết, chuyên gia dịch tễ khuyên người dân nâng cao cảnh giác, gia tăng các biện pháp phòng cúm như: tiêm vắc xin; đeo khẩu trang ở nơi tập trung đông người; khi ho, hắt hơi cần che miệng, mũi bằng khăn giấy; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; nhà ở, nơi làm việc cần được thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ; tránh tiếp xúc người bệnh không cần thiết; ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tăng cường vận động thể lực, tăng sức đề kháng…

Trong đó, tiêm vắc xin cúm là một trong những biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất trong phòng bệnh và giảm biến chứng, giúp mỗi người nhanh chóng gia tăng miễn dịch để bảo vệ bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Theo Bộ Y tế, vắc xin cúm an toàn và có hiệu quả phòng các thể nhẹ và nặng của cúm, tỷ lệ bảo vệ từ 70 - 90%. Ở những người lớn tuổi, vắc xin giúp giảm 60% tỷ lệ mắc bệnh và giảm 70 - 80% tỷ lệ tử vong có liên quan đến cúm. Việc chủ động tiêm phòng không chỉ bảo vệ mỗi cá nhân, mà còn giúp bảo vệ những người dễ tổn thương hoặc những người không thể tiêm phòng cúm.

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh tiêm vắc xin cần thực hiện càng sớm càng tốt: “Biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất là viêm phổi nặng do nhiễm cúm. Virus cúm tấn công trực tiếp vào phổi, gây tổn thương phế nang và giảm khả năng trao đổi khí. Người bệnh xuất hiện ho nhiều, khó thở, đau ngực, tím tái, thở nhanh và có thể suy hô hấp trong thời gian rất ngắn… Để bảo vệ sức khỏe cá nhân, đặc biệt đối với những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền, việc chủ động tiêm vắc xin cúm là rất quan trọng và nên thực hiện càng sớm càng tốt. Vắc xin cúm giúp hệ miễn dịch tạo kháng thể nhận diện và vô hiệu hóa virus khi xâm nhập.”

Ghi nhận tại hệ thống Trung tâm tiêm chủng Long Châu, sau Tết, nhu cầu phòng cúm tăng cao do yếu tố thời tiết dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp và người dân chủ động phòng bệnh hơn. Tiêm phòng vắc xin cúm tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giúp giảm nguy cơ mắc cúm và mức độ triệu chứng khi nhiễm bệnh. Trong bối cảnh đó, đơn vị này tiếp tục cung cấp đầy đủ và mở rộng danh mục vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng như gia tăng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về cúm mùa và các bệnh đường hô hấp, bệnh lây nhiễm.