Dừng phát hành, thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

(Ngày Nay) - Sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách trên báo chí và mạng xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Sáng 10/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát đi thông cáo về việc xử lý cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Theo thông cáo, trong thời gian qua, cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, nhà nghiên cứu, chuyên gia và cơ quan báo chí. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận, tác phẩm cũng nhận nhiều phản ánh, góp ý liên quan đến một số nội dung lịch sử, dữ liệu và cách diễn đạt.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết, trên tinh thần cầu thị, đơn vị đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung cuốn sách. Qua quá trình rà soát, Nhà xuất bản nhận thấy có hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ban hành quyết định dừng phát hành và triển khai thu hồi cuốn sách. Đồng thời, Nhà xuất bản cho biết sẽ thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 02/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 03/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn; đồng thời nhận trách nhiệm của Nhà xuất bản và lãnh đạo Nhà xuất bản đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Ngày 04/6, trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/6, để bảo đảm việc thực hiện được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi; đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo Nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.