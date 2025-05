Đường huyết “nhảy múa” sau khi truyền NMN, thải độc gan

Ông H. ngụ tại Vũng Tàu chia sẻ, hơn mười năm trước khi còn định cư tại Canada, trong một lần bệnh cơ thể sút hơn chục ký trong vòng hai tháng. Đi khám, bác sĩ phát hiện ông bị tiểu đường. Và từ đó đến nay, cứ sáng ra, thực đơn là một nắm thuốc trị tiểu đường khiến ông ngán tận cổ.

Ông nói có bệnh thì vái tứ phương, con cái giờ cũng đã ổn định, của cải chết đi có mang theo được đâu, nên nghe người ta “chỉ” đâu thì tới đó. Được một người bạn giới thiệu về liệu pháp hỗ trợ tiểu đường, huyết áp bằng tế bào gốc, NMN đến từ Nhật Bản. Ông H. quyết định bỏ gần 40 triệu đồng/lần truyền thải độc gan và NMN.

Trước đó, theo nhân viên tư vấn tại địa chỉ 207 Nguyễn Văn Thủ thì NMN là chất quan trọng trong cơ thể, là thành phần chủ yếu để tăng cường nồng độ NAD trong tế bào. NMN được tìm thấy trong thực phẩm quen thuộc như: đậu nành, bắp cải, tôm, thịt... nhưng hàm lượng từ thức ăn hàng ngày lại cho NMN rất thấp. Ví dụ như để có 150mg NMN phải ăn 8.000 con tôm, hoặc uống gần 100 lít sữa mẹ, hay hơn 650 lít sữa thường... Trong khi cơ thể con người, nhất là người lớn tuổi thì cơ thể càng sản sinh ra NAD càng thấp. Do đó, truyền NMN là phương pháp mà các nhà khoa học tạo ra đã được “bộ y tế Nhật bản cấp phép” (?), cũng như được “bộ Y tế Việt Nam” cho phép sử dụng giúp cho những người bị các bệnh lý về cơ xương khớp, tiểu đường, tiêu hoá, ung thư... có thêm liệu pháp hỗ trợ.

Theo nhân viên tư vấn, cơ sở đã hoạt động khoảng hai năm qua. Khách hàng không chỉ có các đại gia, chủ doanh nghiệp, Việt kiều mà còn có các nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ Lê G, hay chủ tịch Hoàng N.T... Vừa nói, nhân viên phòng khám vừa chỉ tay về phía màn hình LED đang phát những lời nhận xét của nghệ sĩ Lê G... để chứng minh với khách hàng.

Với những quảng cáo như rót mật vào tai và cam kết như đinh đóng cột nên đã có những khách hàng đồng ý tham gia liệu trình NMN ở tại Meijibio trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao quận 1, TPHCM.

Sau khi tìm hiểu ghi nhận thông tin, cũng như xem xét các kết quả xét nghiệm, thuốc men đang sử dụng... ông H. được nhân viên cơ sở tư vấn cho gặp bác sĩ Định (Trần Thiên Định) để được tư vấn cụ thể về việc phối hợp điều trị thuốc cũng như tham gia liệu trình NMN và thải độc gan.

Sau khi kiểm tra lại quá trình sử dụng thuốc, bác sĩ Định chỉ định 2 liệu pháp, “giải độc gan” 200USD và liệu pháp NMN hỗ trợ tiểu đường với giá 1300USD. Theo đó, trong thời gian ông H. tham gia trị liệu cứ dùng thuốc uống của bác sĩ bình thường, cứ sử dụng, hiệu quả sẽ biết. Sau 3 tháng sẽ đánh giá một lần. Thải độc gan 10 liệu trình, NMN 12 liệu trình. Thời gian giãn cách cho mỗi lần là 2 tuần.

Do truyền dược phẩm vào người nên phải “kỹ một tí” và thời gian thì đã về trưa, chi phí tham gia truyền NMN, giải độc gan lên tới 8.000 USD (trọn gói combo) hoặc 3.000 USD/tháng. Ông H. cân nhắc với lý do về tham khảo thêm bác sĩ riêng của mình.

“Sau khi ra về, tôi thường xuyên được nhân viên phòng khám gọi điện, cũng phần vì quá ngán ngẩm với việc mỗi ngày uống một nắm thuốc... “trừ cơm” và thực lòng muốn sức khoẻ mình tốt lên nên đồng ý tham gia truyền NMN và truyền thải độc gan với chi phí mỗi lần là 1500 USD”, ông H. nói.

Ngày 13/5/2025, ông H. tới đóng tiền và được bác sĩ Trần Thiên Định thăm khám (không làm xét nghiệm lại). Dù ông H. có cung cấp thêm việc ngoài phải uống thuốc đường huyết, huyết áp mỗi ngày thì bản thân vừa mổ mắt và đang chích hooc-mon theo chỉ định của bác sĩ khác nhưng ông Định vẫn cho rằng truyền NMN và thải độc gan theo chỉ định trước đó.

Điều đáng nói là sau khi truyền xong trở về nhà, đường huyết của ông H. có dấu hiệu “nhảy múa” bất thường lên xuống theo chiều dựng đứng thay vì hình sin như trước. Nhiều lần đường huyết hạ xuống mức báo động đỏ (không nhảy số hoặc hiện ký hiệu LO), có khi còn 2,7; 2,8 (trong khi 3,9 là đã ở mức hạ đường huyết). Tuy nhiên sau đó nếu ăn uống vào thì chỉ số lại vọt lên trên 13, 14 thậm chí là 24.

Hết hồn với những gì xảy ra, ông H. đem hồ sơ, thông tin sản phẩm cho người nhà và bác sĩ quen kiểm tra lại thì phát hiện ra, liệu pháp thải độc gan được tư vấn là của Nhật nhưng thuốc truyền vào người lại có nhãn mác tiếng Hàn. NMN mang chữ Nhật nhưng không hướng dẫn sử dụng, chống chỉ định, lưu ý, số lô, số nhập khẩu.... thông tin bằng nhãn phụ đề tiếng việt. Trên vỏ hộp có chữ Made in Japan nhưng quét QR code thì lại ra website tiếng việt của Meijibio.

Tiếp tục kiểm tra lại giấy tờ, hồ sơ thực hiện truyền NMN và thải độc gan thì cả nhà ông H. “choáng váng” thêm vì thực tế mua thuốc, truyền thuốc tại địa chỉ 207 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM nhưng trên phiếu chỉ định của bác sĩ Trần Thiên Định có phân chia rõ dịch vụ NMN là tại... Nhật Bản. Còn dịch vụ tại Việt Nam là chỉ thực hiện 2 kỹ thuật: khám sàng lọc và xét nghiệm tổng quát. Trên phiếu “xác nhận đăng ký dịch vụ” mà phòng khám cung cấp cho khách hàng lại một lần nữa khẳng định với nội dung “bằng ký phiếu xác nhận đăng ký dịch vụ này. Tôi đồng ý uỷ quyền cho Meijibio Việt Nam thực hiện việc hỗ trợ tôi đăng ký các dịch vụ y tế mà tôi tự nguyện sử dụng tại nước ngoài với nội dung như sau”: 1. NMN Meijibio, liệu trình; 2. IRL Plus liệu trình.

Ngay cả dịch vụ truyền, nơi thu tiền là phường Đa Kao, quận 1, TPHCM, nhưng thông tin trên phiếu thu tiền mà phòng khám đưa cho ông H. lại ghi địa chỉ... tận Hà Nội (21 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại buổi làm việc với phòng khám Meijibio, toạ lạc địa chỉ 207 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM vào sáng 16/5/2025, ông H. yêu cầu gặp bác sĩ Trần Thiên Định để làm cho ra nhẽ: “Vì sao bác sĩ chỉ định và tư vấn dùng liệu trình sẽ tốt nhưng truyền thuốc xong, sức khoẻ lại bất thường so với khi chưa dùng?. Đường huyết hạ dưới ngưỡng thường xuyên ở mức báo động, cũng như biên độ lên xuống lại quá xa như thế?”.

Bác sĩ Trần Thiên Định có phải người của phòng khám không và có được phép chỉ định cho dùng NMN, thải độc gan theo liệu trình này không?. NMN và thải độc gan truyền cho ông có đảm bảo chất lượng không? Liệu trình thải độc gan do bác sĩ Định và nhân viên phòng khám tư vấn, cam kết là của Nhật Bản sao thuốc giải độc gan lại là chữ Hàn Quốc (không có hướng dẫn sử dụng, không có phụ đề tiếng Việt, không có chỉ định, chống chỉ định...). Sản phẩm NMN truyền cho ông H. vào ngày 13/5/2025 là do công ty nào sản xuất, có được phép truyền trên người không, chỉ định ra sao? Đã được cấp phép truyền tại Việt Nam chưa...

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bác sĩ Trần Thiên Định vẫn chưa trả lời thoả đáng về nguyên nhân bị tụt đường huyết, cũng như không có phương pháp, kê toa điều trị phù hợp cho tình hình sức khoẻ của ông H. Bên cạnh đó, đại diện cơ sở là bà Trần Nguyễn Kim Ngân – Giám đốc chi nhánh chưa cung cấp đầy đủ những giấy tờ thông tin đến sản phẩm NMN và ILR đã truyền cho ông H.

Do để có thông tin nhằm điều chỉnh chỉ số đường huyết cũng như sức khoẻ, ông H. đã lên tố cáo hoạt động khuất tất của cơ sở trên đồng thời yêu cầu Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra xử lý nghiêm minh sai phạm nếu có của phòng khám nhằm tránh cho người bệnh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Được biết, chiều 20/5/2025, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở 207 Nguyễn Văn Thủ để làm rõ những tố cáo liên quan đến việc truyền NMN, giải độc gan cho ông H. và các khách hàng trong thời gian qua.

NMN là cụm từ viết tắt của Nicotinamide Mononucleotide – thành phần chủ yếu để tạo ra NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) tăng cường cho cơ thể. Dù được ghi nhận một số hiệu dụng, tuy nhiên NMN vẫn đang được giới y khoa khuyến cáo cẩn trọng trong khi sử dụng do kết quả nghiên cứu lâm sàng chủ yếu là trên động vật.



Trao đổi với PV, đại diện cục quản lý Dược- Bộ Y Tế cho biết, khi cơ thể sử dụng hấp thu Nicotinamide (vitamin PP) hoặc Niacinamide mononucleotide (NMN) thì chuyển hoá hình thành NAD+. Việt Nam và nhiều nước đã cho phép sử dụng Vitamin PP dưới dạng thuốc, hoặc thực phẩm chức năng, nhưng NMN đặc biệt là NAD+ đến nay, Việt Nam và nhiều nước chưa cấp phép sử dụng, chưa có thuốc nào chứa NAD+ được cấp phép lưu hành ở Việt Nam. Đáng lưu ý là FDA đã dừng cấp phép sử dụng NMN dưới dạng thực phẩm chức năng và khuyến cáo việc chỉ định, sử dụng NAD+ dưới dạng thực phẩm chức năng do một số công ty sản xuất để tiêm truyền có nhiều nguy cơ không an toàn cho người dùng. Do đó, chỉ sử dụng sản phẩm tiêm truyềnNAD+ khi thật sự cần thiết và phải rõ nguồn gốc xuất xứ, thông tin sản phẩm đảm bảo an toàn các quy định nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất và tiêm truyền...