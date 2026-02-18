EU không tham gia Hội đồng Hòa bình

(Ngày Nay) - Theo Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EU tham dự cuộc họp chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên.

Theo Politico, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử Ủy viên châu Âu phụ trách Địa Trung Hải Dubravka Šuica đến Washington để tham dự cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập.

Tuy nhiên, EU sẽ không tham gia vào sáng kiến này.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho cho biết tại một buổi họp báo ngày 16/2 rằng Ủy viên Šuica sẽ tham gia cuộc họp của Hội đồng Hòa bình trong phần cụ thể dành riêng cho Gaza.

ADVERTISEMENT

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã được mời tham dự cuộc họp ngày 19/2 nhưng sẽ không tham gia.

Người phát ngôn Pinho nhấn mạnh rằng việc tham dự của Ủy ban châu Âu không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên: “Ủy ban châu Âu không trở thành thành viên của Hội đồng Hòa bình. Chúng tôi tham dự cuộc họp này chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza, cũng như tham gia các nỗ lực quốc tế hỗ trợ tái thiết và phục hồi hậu chiến."

Mặc dù EU với tư cách thể chế sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình của Trump, hai quốc gia thành viên EU là Hungary và Bulgaria đã tham dự lễ ký kết tại Davos vào tháng trước.

Trước đó, ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình đã cam kết hơn 5 tỷ USD cho các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Gaza.

Cam kết chính thức sẽ được công bố tại cuộc họp ngày 19/2 tới tại thủ đô Washington D.C.

Theo tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social, bên cạnh khoản đóng góp tài chính, các nước sẽ “cam kết triển khai hàng nghìn nhân sự” cho Lực lượng Ổn định quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh tại Gaza.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh “phong trào Hamas phải giữ vững cam kết về việc giải giáp hoàn toàn và ngay lập tức.”

Theo Tổng thống Trump, Hội đồng Hòa bình được hình thành với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Gaza. Ông cho biết kế hoạch công bố vào tháng 10 năm ngoái đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, sau đó Mỹ đã xúc tiến viện trợ nhân đạo với tốc độ kỷ lục cũng như bảo đảm việc trả tự do cho tất cả con tin còn sống và đã thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại các thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình đã tham dự cuộc họp tại Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng trước để chính thức ra mắt tổ chức và trình bày tầm nhìn dài hạn hướng tới hòa bình rộng lớn hơn.

Tổng thống Trump cho biết cơ chế này sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc.

Mỹ đã tổ chức lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng trước. Tuy nhiên, dù hàng chục quốc gia được mời, song chưa tới 20 nước tham gia buổi lễ, trong bối cảnh nhiều bên tỏ ra hoài nghi điều lệ của Hội đồng Hòa bình có thể làm lu mờ vai trò của Liên hợp quốc và tác động tới căng thẳng liên quan đến Greenland.

Các quan chức Mỹ đã tìm cách trấn an đồng minh rằng Hội đồng Hòa bình trước mắt sẽ chỉ tập trung vào Gaza, phù hợp với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó trao cho hội đồng nhiệm vụ giám sát công tác quản lý Dải Gaza hậu chiến trong vòng hai năm tới.