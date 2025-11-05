EU kỳ vọng bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine trước cuối năm nay

(Ngày Nay) - EC hy vọng Ukraine sẽ đáp ứng các điều kiện để mở ba cụm đàm phán còn lại, và Ủy ban đang nỗ lực bảo đảm Hội đồng (châu Âu) có thể xúc tiến việc mở toàn bộ các cụm đàm phán trước khi kết thúc năm nay.

Theo RIA Novosti, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 4/11 cho biết Liên minh châu Âu (EU) tin rằng cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập khối này sẽ về cơ bản bắt đầu diễn ra trước cuối năm nay, đồng thời ủng hộ mục tiêu hoàn tất tiến trình này vào cuối năm 2028.

Tuyên bố của EC nhấn mạnh: “EC hy vọng Ukraine sẽ đáp ứng các điều kiện để mở ba cụm đàm phán còn lại, và Ủy ban đang nỗ lực bảo đảm Hội đồng (châu Âu) có thể xúc tiến việc mở toàn bộ các cụm đàm phán trước khi kết thúc năm nay. Chính phủ Ukraine đã tỏ rõ mục tiêu tạm khép lại cuộc đàm phán gia nhập trước cuối năm 2028.”

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 cho biết ông đã đến thăm các binh sỹ đang chiến đấu gần thành phố Dobropillia ở miền Đông, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc phản công Nga.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh chuyến thăm tập trung vào các vấn đề vũ khí, mở rộng sản xuất thiết bị bay không người lái, nhu cầu của các lữ đoàn và kinh nghiệm của Quân đoàn 1 thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine “Azov” cùng các đơn vị khác.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky lưu ý báo cáo mới nhất của Ủy ban châu Âu về tiến độ cải cách của Ukraine cho thấy Kiev đang “tiến bước vững chắc” tới việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời sẵn sàng mở ba cụm đàm phán đầu tiên.

Ông viết trên X: “Chúng tôi mong đợi hành động quyết đoán của EU nhằm vượt qua mọi rào cản nhân tạo để xây dựng một châu Âu hùng mạnh mẽ và đoàn kết”.