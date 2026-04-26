Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất do lo ngại lạm phát

(Ngày Nay) - Giá năng lượng tăng cao và bất ổn từ xung đột Trung Đông khiến Fed được dự báo tiếp tục duy trì lãi suất 3,50–3,75%, ưu tiên kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến số.
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington D.C.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn do cuộc chiến tại Trung Đông.

Cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed, bắt đầu từ ngày 28/4, có thể là lần cuối cùng ông Jerome Powell giữ cương vị người đứng đầu cơ quan độc lập này.

Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong một bối cảnh đầy thách thức: người kế nhiệm ông Powell đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình phê chuẩn, trong khi các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với những áp lực trái chiều khi giá nhiên liệu tăng vọt thúc đẩy lạm phát và những lo ngại về thị trường việc làm vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Fed được dự đoán sẽ duy trì lãi suất ở mức từ 3,50-3,75%, kéo dài giai đoạn “án binh” kể từ đầu năm đến nay.

Fed có nhiệm vụ kép là duy trì sự ổn định giá cả và đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Cơ quan này thường có xu hướng giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát hoặc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. Điều này khiến các quan chức Fed đang bị giằng co giữa các quyết định khác nhau trong điều kiện hiện tại.

Bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, dự báo ông Powell sẽ không đưa ra cam kết cụ thể nào về lộ trình lãi suất, vì hiện vẫn chưa thể xác định rõ toàn bộ tác động từ cuộc chiến tại Iran.

Khi cuộc chiến này đã bước sang tuần thứ chín, các quan chức Fed có khả năng sẽ tập trung vào việc kiểm soát lạm phát hơn là thị trường việc làm trong kỳ họp này.

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Ba đã chạm mức cao nhất trong gần hai năm, ở mức 3,3%, do chi phí năng lượng tăng vọt.

Thống đốc Fed Christopher Waller, người từng ủng hộ việc giảm lãi suất để hỗ trợ việc làm, hồi đầu tháng này đã ám chỉ rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể khiến Fed khó cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng Kenneth Kim của KPMG đánh giá dữ liệu tuyển dụng khả quan gần đây đã tạo ra "vùng đệm" cho Fed để tạm thời tập trung nhiều hơn vào vấn đề giá cả.

Các chuyên gia phân tích cũng sẽ theo dõi sát sao liệu Fed có phát đi tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong thông báo sau cuộc họp hay không.

Fed giữ nguyên lãi suất lạm phát Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

