Gần 113.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong ngày đầu tiên

(Ngày Nay) - Trong ngày đầu tiên, đã có 112.857 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số 652.703 nguyện vọng.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau ngày đầu tiên mở cổng đăng ký, tính đến 17 giờ hôm nay, ngày 2/7, đã có 112.857 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng số nguyện vọng được đăng ký là 652.703 nguyện vọng.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn đăng ký đến 17 giờ ngày 14/7.

Thí sinh thực hiện đăng ký theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không giới hạn số lần.

Điểm mới của năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn số lượng nguyện vọng. Theo đó, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Đối với thí sinh đăng ký vào các trường khối quân đội, công an, các trường chỉ xét tuyển nguyện vọng 1.

Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.