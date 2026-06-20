Văn phòng Chính phủ bồi dưỡng chuyển đổi AI trong công tác hành chính

(Ngày Nay) - Từ ngày 17-19/6/2026, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức Chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng AI trong công tác hành chính, tham mưu tổng hợp.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi AI (AI-X) cùng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đến từ hệ sinh thái CMC, đặc biệt là Trường Đại học CMC và Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ số & Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc đồng hành cùng các cơ quan nhà nước nâng cao năng lực ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi AI quốc gia.

Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng chuyển đổi AI vào thực tiễn công tác hành chính, tham mưu tổng hợp, từng bước làm chủ các công cụ công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng tham mưu trong môi trường hành chính hiện đại.

Đại diện Văn phòng Chính phủ, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, với tỷ lệ 30% lý thuyết và 70% thực hành.

Bà Mai Thị Thu Vân nhấn mạnh AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong xử lý công việc, giúp nâng cao năng suất và chất lượng tham mưu. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế năng lực chuyên môn, tư duy, kinh nghiệm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ số, ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC TS đánh giá, Chuyển đổi AI (AI-X) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ tiên phong, CMC đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, các nền tảng và giải pháp AI, đồng thời đồng hành cùng nhiều bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

Khóa học được thiết kế theo phương châm “Học để ứng dụng ngay”, tập trung vào các chuyên đề về tổng quan AI, kỹ thuật xây dựng câu lệnh (prompt), ứng dụng chuyển đổi AI trong công tác hành chính, phối hợp giữa con người và AI, xử lý tình huống tham mưu tổng hợp, cùng các vấn đề về đạo đức, pháp lý, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Trước đó, tháng 1/2026, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp triển khai chương trình đào tạo chuyển đổi AI dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức tại đơn vị. Tiếp nối hoạt động này, chương trình lần này đánh dấu bước phát triển sâu rộng hơn trong hợp tác giữa hai bên khi CMC tham gia từ khâu thiết kế chương trình, xây dựng nội dung đến trực tiếp chuyển giao tri thức, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng chuyển đổi AI cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh các nội dung đào tạo, học viên còn tham gia chương trình tham quan và trao đổi chuyên đề tại Trung tâm Samsung R&D Việt Nam nhằm tìm hiểu thực tiễn ứng dụng chuyển đổi AI trong môi trường doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao chất lượng chương trình đào tạo cũng như sự đồng hành của Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi AI một cách bài bản, có lộ trình là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian cho các tác vụ thủ công và tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cũng đánh giá cao đề xuất của CMC về việc nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ lý AI chuyên biệt phục vụ Văn phòng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về bảo mật dữ liệu và phù hợp với đặc thù nghiệp vụ của cơ quan.

Thông qua các tình huống nghiệp vụ thực tế, học viên được hướng dẫn ứng dụng AI trong tra cứu văn bản, tổng hợp báo cáo, khai thác dữ liệu và xây dựng các đề xuất tham mưu. Đặc biệt, C-BizAgent với các trợ lý AI chuyên biệt hỗ trợ phân tích dữ liệu, khai thác tri thức và tổng hợp thông tin đa nguồn, giúp học viên tiếp cận các công cụ chuyển đổi AI có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho công tác hành chính và tham mưu tổng hợp.

Chương trình là minh chứng cho vai trò ngày càng chặt chẽ của mô hình hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp công nghệ trong phát triển năng lực chuyển đổi AI quốc gia. Đây cũng là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa các giải pháp chuyển đổi AI trở thành công cụ quan trọng nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực điều hành và chất lượng phục vụ của nền hành chính công trong giai đoạn phát triển mới.