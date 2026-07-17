Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027 ​

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đây là phương án đề xuất của Sở GD&ĐT Thành phố về phương án triển khai kế hoạch miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn ngày 17/7.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, người học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chương trình xóa mù chữ, theo hình thức mượn – trả, ngay từ năm học 2026-2027. Với giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh, Thành phố sẽ thực hiện miễn phí từ năm học 2027-2028. Đây là phương án đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về phương án triển khai kế hoạch miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn, ngày 17/7.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ bộ sách giáo khoa đã mượn cho thư viện nhà trường trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học, hoặc tại thời điểm học sinh thực hiện thủ tục chuyển trường, thôi học.

Trường hợp sách giáo khoa bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng do lỗi chủ quan, học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm bồi hoàn cho nhà trường bằng hiện vật hoặc tiền mặt; trong đó, các đơn vị ưu tiên bồi hoàn bằng sách giáo khoa mới cùng loại, đúng danh mục quy định. Trường hợp không có hiện vật thay thế, giá trị bồi hoàn bằng tiền mặt được tính giảm trừ theo tỷ lệ thời gian đã sử dụng của tài liệu. Cụ thể, mức thu bằng 80% giá trị sách nếu thời gian sử dụng dưới 1 năm; thu 50% nếu thời gian sử dụng từ 1-3 năm; thu 20% nếu thời gian sử dụng từ 3-5 năm. Các trường hợp sách giáo khoa đã qua sử dụng trên 5 năm sẽ không thực hiện thu tiền bồi hoàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì điều phối, thực hiện việc điều chuyển linh hoạt sách giáo khoa giữa các thư viện trường học cùng cấp trên địa bàn thông qua cơ chế liên thông, bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất tài sản công trước khi phê duyệt phương án mua sắm mới. Ngân sách nhà nước bố trí nguồn kinh phí mua sắm bổ sung hằng năm trong dự toán chi thường xuyên để thay thế kịp thời số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và hơn 2,5 triệu học sinh.

Theo lộ trình trong Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Những địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện chính sách này sớm hơn lộ trình chung.

PV
Thành phố Hồ Chí Minh sách giáo khoa miễn phí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
(Ngày Nay) - Hiện Việt Nam đang triển khai 19 dự án hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, an toàn và an ninh hạt nhân, khoa học vật lý và hóa học... Các dự án và sự hợp tác giữa hai bên đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những lợi ích của khoa học công nghệ hạt nhân trong đời sống từ bảo vệ nguồn nước, tăng cường an ninh lương thực đến xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp và y tế.
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.