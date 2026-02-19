Gần 600 triệu người ở châu Phi vẫn chưa có điện

(Ngày Nay) - Thông báo của Cơ quan Năng lượng châu Phi (Africa Energy Chamber - AEC) cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu lục này đang ngày càng trầm trọng khi có gần 600 triệu người vẫn chưa được tiếp cận điện và mỗi năm thiếu khoảng 12,5 tỷ USD đầu tư để thu hẹp khoảng cách cung - cầu.
Gần 600 triệu người ở châu Phi vẫn chưa có điện

AEC cho rằng châu Phi hiện cần khoảng 15 tỷ USD mỗi năm để mở rộng điện khí hóa song hiện mới chỉ thu hút được khoảng 2,5 tỷ USD. Dân số khu vực này đang tăng nhanh và nhu cầu năng lượng ngày càng lớn nhưng các nỗ lực mở rộng lưới điện vẫn không theo kịp thực tế.

Châu Phi chiếm khoảng 20% dân số thế giới nhưng chỉ thu hút 2% tổng vốn đầu tư toàn cầu cho năng lượng sạch, khiến khu vực Nam Sahara tiếp tục là nơi tập trung phần lớn dân số thế giới chưa có điện. Chủ tịch điều hành AEC, ông NJ Ayuk, nhấn mạnh thu hẹp khoảng cách cung cầu về năng lượng không chỉ là yêu cầu xã hội cấp thiết, mà còn là cơ hội đầu tư quy mô lớn. Những doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thị trường châu Phi sớm sẽ có cơ hội thu được nhiều lợi ích dài hạn, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa và tạo việc làm.

Một số dự án quy mô lớn đang triển khai cũng cho thấy tiềm năng đáng kể, trong đó có dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 20 tỷ USD tại Mozambique, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong cung ứng năng lượng nội địa và xuất khẩu vào cuối thập kỷ này.

Giới phân tích cho rằng việc khai thác khí đốt có trách nhiệm kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo có thể giúp châu Phi bảo đảm điện cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp, đồng thời hạn chế tác động tới phát thải toàn cầu.

