Các nước châu Phi kêu gọi hành động vì tài nguyên nước

(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã bế mạc tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), với lời kêu gọi mạnh mẽ tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển bền vững và hành động tập thể để vượt qua các thách thức cấp bách của lục địa.
Kỳ họp kéo dài 2 ngày trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh AU lần thứ 39 với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao từ các nước thành viên AU. Hội đồng đã bầu 10 thành viên mới của Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) cho nhiệm kỳ năm 2026 – 2028, bao gồm Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), Gabon, Uganda, Maroc, Lesotho, Nam Phi, Benin, Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) và Sierra Leone.

Các Bộ trưởng Ngoại giao cũng thảo luận về sự tham gia chiến lược của AU với G20, tận dụng động lực từ hội nghị thượng đỉnh tại Nam Phi hồi tháng 11/2025, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác để khai thác nguồn tài trợ và tài chính cho các chương trình phát triển châu Phi.

Phát biểu bế mạc, ông Tete Antonio – Bộ trưởng Ngoại giao Angola kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành sắp mãn nhiệm – khẳng định cam kết của AU trong việc củng cố quản trị lục địa, thúc đẩy hòa bình, an ninh và đẩy nhanh thực hiện chương trình phát triển chung. Kỳ họp đánh giá cao tiến bộ của Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) và các cơ quan chuyên môn, đồng thời kêu gọi áp dụng tài chính đổi mới, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các quỹ từ thiện để thúc đẩy phát triển.

Kỳ họp đặc biệt nhấn mạnh chủ đề năm 2026 của AU: “Đảm bảo nguồn nước sạch bền vững và hệ thống vệ sinh an toàn để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2063”. Nước được coi là tài nguyên chung thiết yếu cần bảo tồn trước biến đổi khí hậu, đồng thời là công cụ thúc đẩy hòa bình và hợp tác.

Ông Tete Antonio lưu ý khoảng cách lớn giữa nhu cầu đầu tư và nguồn lực hiện có cho nước và vệ sinh trong bối cảnh hơn 400 triệu người châu Phi thiếu nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày và hơn 800 triệu người thiếu dịch vụ vệ sinh cơ bản.

Ngoài ra, ông Moses Vilakati – Ủy viên AU phụ trách Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Kinh tế Biển và Môi trường Bền vững – nhấn mạnh quản lý nước bền vững là yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu phát triển. Châu Phi thiếu khoảng 30 tỷ USD mỗi năm để thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 (đảm bảo nguồn cung nước sạch và vệ sinh vào năm 2030). Ông khẳng định: “Không có sự sống và không có sự phát triển nếu thiếu nước. Nước kết nối mọi lĩnh vực phát triển, từ nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp đến môi trường”.

Để triển khai chủ đề năm 2026, Ủy ban AU đã xây dựng lộ trình thúc đẩy thay đổi đột phá trong lĩnh vực nước và vệ sinh, tập trung vào quản trị, chính sách, cam kết chính trị, tài chính, đầu tư và xây dựng năng lực.

Kỳ họp đã thông qua nhiều quyết định, tuyên bố và nghị quyết quan trọng, làm nền tảng cho Hội nghị Thượng đỉnh AU sắp tới.

PV
