hieuthuhai, Lamoon và Juky san “cháy” hết mình trên sân khấu tổng duyệt Mega Concert Đại ngàn chạm biển xanh

Thuỳ Linh
(Ngày Nay) -  Chỉ còn một ngày trước đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, không khí tại khu vực sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành đang nóng lên từng giờ. Chiều ngày 27/3, các nghệ sĩ và vũ đoàn đã tích cực đến tập luyện, hoàn thiện từng tiết mục cho đại nhạc hội và chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn diễn ra tối 28/3.
Những ngày cận kề sự kiện, sân khấu chính tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở nên sôi động với hoạt động tổng duyệt và tập luyện liên tục từ sáng đến tối. Các hạng mục âm thanh, ánh sáng, màn hình và hiệu ứng sân khấu cũng đang được hoàn thiện ở giai đoạn cuối.

Dàn nghệ sĩ trẻ góp mặt trong đại nhạc hội HIEUTHUHAI, Juky San, Lamoon… xuất hiện trong buổi tập chiều 27/3 với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố trình diễn sân khấu nhằm mang đến trải nghiệm bùng nổ cho khán giả.

HIEUTHUHAI xuất hiện trong buổi tập với phong thái tự tin, hoàn thiện các tiết mục cho đại nhạc hội tối 28/3
Lamoon chăm chú luyện tập, điều chỉnh từng động tác để đảm bảo phần trình diễn chỉn chu trên sân khấu lớn.
Juky San và Lamoon phối hợp ăn ý trong tiết mục kết hợp, hứa hẹn mang đến màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Song song đó, hàng trăm diễn viên múa và nghệ sĩ biểu diễn thực cảnh cũng miệt mài luyện tập. Các phân đoạn tái hiện không gian cồng chiêng Tây Nguyên, hình ảnh đại ngàn hùng vĩ và sắc màu văn hóa duyên hải được trau chuốt kỹ lưỡng, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa chuyển động, âm nhạc và hiệu ứng hình ảnh.

Các nghệ sĩ và vũ đoàn tổng duyệt trên sân khấu thực cảnh, gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ G.
Đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm, tạo nên không khí sôi động trước thềm đêm khai mạc.

Đêm khai mạc tối 28/3 đánh dấu sự khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai, với tổng thể 244 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt năm, có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chuỗi chương trình được thiết kế theo mô hình liên kết, trải dài theo từng giai đoạn với các điểm nhấn như hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển du lịch, ký kết hợp tác quốc tế, cùng các sự kiện quy mô lớn như festival văn hóa, thể thao, liên hoan phim, chương trình âm nhạc, lễ hội cồng chiêng, marathon và các hoạt động quảng bá du lịch tại Hà Nội, TP.HCM. Xen kẽ là các lễ hội theo mùa, chương trình trải nghiệm điểm đến và hoạt động giao lưu quốc tế, tạo nên một dòng chảy sự kiện liên tục, góp phần định vị Gia Lai như điểm kết nối liên vùng, nơi hội tụ hành trình trải nghiệm từ đại ngàn Tây Nguyên đến không gian biển xanh duyên hải.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập luyện nghiêm túc, đêm khai mạc được kỳ vọng sẽ mang đến một bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng, góp phần lan tỏa thông điệp kết nối “đại ngàn chạm biển xanh” đến đông đảo công chúng.

Ảnh: Quỳnh Hoa - Ngọc Mai

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tiết lộ kế hoạch lớn tại Tây Nguyên
(Ngày Nay) -Xuất hiện tại sự kiện “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, người sáng lập Tập đoàn FLC gây ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ thú vị, thiết thực và những dự định Tập đoàn này, với vai trò nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của tỉnh sẽ làm trong thời gian tới để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.
Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.