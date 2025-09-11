Giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều

(Ngày Nay) - Chiều 11/9, giá các loại xăng, dầu tăng giảm trái chiều theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, kể từ 15h00 ngày 11/9, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.756 đồng/lít (giảm 95 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.400 đồng/lít (giảm 39 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.090 đồng/kg (giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ở chiều ngược lại, dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.643 đồng/lít (tăng 170 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 18.368 đồng/lít (tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 38 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 có 21 lần tăng, 17 lần giảm; dầu điêzen có 19 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 11/9/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng Đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).