Giải thưởng danh giá quốc tế vinh danh nhà khoa học người Việt với công trình về lưu trữ chất thải phóng xạ

(Ngày Nay) - Đầu tháng 5/2025, Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Rock Mechanics and Rock Engineering (thuộc nhóm Q1, do Nhà xuất bản Springer phát hành) trong lĩnh vực Địa cơ học đã trao Giải thưởng Giovanni Barla Best Paper Award 2024 cho công trình nghiên cứu “Three Dimensional Modelling of a Large Diameter Sealing Concept in a Deep Geological Radioactive Waste Disposal” – “Mô hình ba chiều của cấu trúc niêm kín đường kính lớn trong hệ thống lưu trữ chất thải phóng xạ địa chất sâu”.