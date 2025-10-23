Giám sát, phát hiện sớm ổ dịch thủy đậu, không để lây lan trong cộng đồng

(Ngày Nay) - Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Riêng từ đầu tháng 10/2025 đến nay, tỉnh phát hiện 77 ca bệnh tại một công ty trong khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Tiền, nhằm chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại khu công nghiệp và trong cộng đồng, Sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị, ngành chức năng liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống để khống chế dịch lây lan.

Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh yêu cầu công ty, xí nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tăng cường tuyên truyền đến toàn thể công nhân, người lao động biện pháp phòng, chống bệnh thủy đậu. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định “2K” (khẩu trang - khử khuẩn) tại khu vực có ca bệnh trong suốt quá trình làm việc, hạn chế di chuyển giữa các bộ phận, đồng thời vận động công nhân, người lao động tiêm vaccine để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Các doanh nghiệp chỉ đạo bộ phận y tế và Trưởng phòng, ban giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe công nhân, đặc biệt trường hợp nghỉ ốm không rõ nguyên nhân. Khi phát hiện trường hợp mắc thủy đậu, doanh nghiệp báo cáo ngay cho Trạm Y tế địa phương phối hợp xử lý, chuẩn bị hóa chất, vật tư cần thiết phục vụ phòng, chống dịch trong trường hợp bùng phát.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế địa phương xử lý ổ dịch trong trường học theo đúng quy định, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh cách nhận biết triệu chứng, đường lây truyền và biện pháp phòng, chống bệnh thủy đậu.

Các Trung tâm Y tế khu vực tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học và doanh nghiệp. Các cơ sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh thủy đậu khi đến khám tại đơn vị, qua đó phối hợp với Trạm Y tế xử lý ổ dịch, báo cáo nhanh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. Các đơn vị y tế dự trù đầy đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, đặc biệt là Cloramin B, phục vụ công tác xử lý và khống chế dịch. Trung tâm giám sát tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, phát hiện sớm chùm ca bệnh, ổ dịch trong cộng đồng, hướng dẫn chuyên môn cho tuyến cơ sở về quy trình giám sát, xử lý, đồng thời chuẩn bị sẵn đội phản ứng nhanh kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ngành Y tế đề nghị, các đơn vị, ngành chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết, cách phát hiện, xử trí và phòng, chống bệnh thủy đậu cho cá nhân, cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân để chủ động phòng ngừa.

Thủy đậu (còn gọi là trái rạ) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, dễ lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với dịch tiết từ nốt phỏng. Người mắc bệnh thường có triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ, nổi ban đỏ và bóng nước trên da. Bệnh thường lành tính, tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai, nếu mắc bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến thai nhi.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thực hiện nghiêm biện pháp “2K” khi tiếp xúc với người khác, sử dụng vật dụng cá nhân riêng biệt, vệ sinh mũi họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý. Người mắc bệnh cần nghỉ học hoặc nghỉ làm ít nhất 7 ngày kể từ khi phát ban và chỉ trở lại khi bóng nước đã khô hoặc có xác nhận khỏi bệnh của bác sĩ. Người chưa mắc bệnh nên tiêm vaccine phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, thực hiện tốt biện pháp “2K” tại nơi công cộng hoặc nơi có ổ dịch, tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý. Khi có triệu chứng nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.