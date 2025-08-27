Sai sót trong xét tuyển đại học: Giải quyết ngay vì quyền lợi thí sinh

Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết 59 với tinh thần thống nhất, đồng bộ, hiệu quả (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy ra trong sự kiện A80 (Ngày Nay) - Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh, song ngành y tế vẫn tích cực triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống, sẵn sàng các tình huống để đáp ứng nếu có dịch bệnh xảy ra trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhìn lại vai trò của Phật giáo qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc (Ngày Nay) - Hội thảo đã làm sống lại những trang sử hào hùng, khi nhiều ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, nhiều tăng ni, Phật tử “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” sát cánh cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ dân tộc.

Tuyển sinh đại học 2025: Bộ GD&ĐT phản hồi liên quan đến một số sai sót, sự cố (Ngày Nay) - Ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi liên quan đến một số sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Hà Nội thu hồi 3 loại mỹ phẩm, sản phẩm vi phạm (Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội thu hồi 3 lô sản phẩm gồm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer, sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore và nước súc miệng Lesgo trẻ em.

Tham khảo Chính trị Việt Nam - Singapore lần thứ 17 (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm lịch sử Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân (Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.

Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80 (Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.

Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.