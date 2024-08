Giáo dục Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024 là một năm bản lề quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới giáo dục. Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục đã chủ động thích ứng và đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đây cũng là năm ngành giáo dục tập trung thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, toàn ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân trên cả nước, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Giáo dục trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra những bước đột phá.

Năm học 2023-2024 ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể trong mạng lưới giáo dục phổ thông cả nước. Số lượng trường học và học sinh giảm nhẹ so với năm trước (giảm 176 cơ sở so với năm học 2022-2023 và giảm 336.049 học sinh so với năm học 2022- 2023), chủ yếu do việc sắp xếp, hợp nhất các trường và sự thay đổi dân số. Đáng chú ý, số lượng học sinh THCS và THPT có xu hướng tăng, đặc biệt ở các đô thị lớn (cấp THCS tăng 472.852 học sinh, cấp THPT tăng 106.166 học sinh).

Về việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Công điện về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

Bộ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; ban hành Quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 Sở Giáo dục và Đào tạo; ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và hướng dẫn học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến. Bộ cũng đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi đến từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo và 140 cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Ngoài ra, Bộ đã hoàn thành rà soát các phần mềm phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nhờ những nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Kỳ thi đã góp phần đánh giá chất lượng giáo dục THPT, tuyển chọn học sinh vào các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,6% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại 2.323 điểm thi, với 45.149 phòng thi. Năm nay, hình thức đăng ký dự thi trực tuyến tiếp tục được áp dụng rộng rãi, với gần 95% thí sinh lựa chọn cách thức này. Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo việc đăng ký diễn ra thuận lợi, góp phần vào sự thành công của kỳ thi. Đề thi năm nay được đánh giá cao về tính thực tiễn, gắn liền với đời sống xã hội. Sự phân hóa hợp lý của đề thi giúp đảm bảo tính khách quan trong việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Học sinh Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế ở Hoa Kỳ và các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Tự chủ đại học đang dần đi vào thực chất, gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai và minh bạch thông tin theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ để bổ sung 27.826 biên chế cho năm học 2023 - 2024; trên cơ sở này, các địa phương đã tuyển dụng được 19.474 giáo viên. Đến nay, đội ngũ giáo viên đã phát triển về số lượng, dần khắc phục những bất cập về cơ cấu. Việc bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện tương ứng cho từng nhóm đối tượng; triển khai đào tạo theo lộ trình quy định trong Luật Giáo dục 2019.

Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, và trong hoạt động dạy học, với 100% các cơ sở dữ liệu của ngành, từ mầm non đến phổ thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm. Ngành cũng đã tổ chức thành công các giải thể thao cho học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ.