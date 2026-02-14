Long Châu có hơn 320 nhà thuốc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ

(Ngày Nay) - Hơn 320 nhà thuốc Long Châu mở cửa phục vụ xuyên suốt Tết Nguyên đán 2026, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân không bị gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm.

Theo đó, hơn 320 nhà thuốc Long Châu tại nhiều tỉnh, thành vẫn mở cửa xuyên suốt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Thời gian hoạt động từ 8h - 20h hằng ngày. Việc duy trì số lượng lớn cơ sở phục vụ xuyên Tết nhằm giúp người dân thuận lợi mua thuốc và chăm sóc sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn từ đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn.

Hơn 320 nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, sẵn sàng chăm lo sức khoẻ bà con trong kỳ nghỉ dài ngày.

Những nhà thuốc còn lại của hệ thống Long Châu sẽ có lịch nghỉ Tết từ ngày 16/02 (tức ngày 29/12 âm lịch) đến ngày 19/02 (mùng 3 Tết). Còn trung tâm tiêm chủng Long Châu bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 15/02 (tức ngày 28/12 âm lịch) đến ngày 19/02 (mùng 3 Tết). Toàn bộ hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 20/02 (mùng 4 Tết).

Long Châu đảm bảo minh bạch nguồn gốc sản phẩm, luôn đủ nguồn cung và bình ổn giá.

Đại diện Long Châu cho biết, để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, vật tư y tế từ sớm. Doanh nghiệp làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất và đối tác phân phối lớn để đảm bảo nguồn cung thuốc, vaccine và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu luôn ổn định, không bị gián đoạn và bình ổn giá.

Song song, đơn vị tăng cường năng lực kho vận, tối ưu phân bổ hàng hóa theo từng khu vực, phù hợp với nhu cầu thực tế tại mỗi địa phương. Đội ngũ y tế tư vấn thuốc, tiêm chủng và lực lượng giao hàng cũng được bố trí đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân trong suốt kỳ nghỉ. Mục tiêu là đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao dịp Tết, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giá cả ổn định, minh bạch đáp ứng trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ xuyên suốt cho mọi người.

Bên cạnh đảm bảo nguồn cung và mở cửa phục vụ xuyên suốt, Long Châu còn mang đến nhiều chương trình tri ân, ưu đãi thay lời chúc mừng Xuân mới.

Mừng Xuân Bính Ngọ, Long Châu còn mang đến nhiều chương trình tri ân, ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng như: các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và thiết bị y tế được giảm giá đến 35%, áp dụng mua 1 tặng 1 các sản phẩm bổ dưỡng từ sâm, yến; chương trình ghép bill nhận quà "Năm mã bứt phá - Sức khoẻ thăng hoa”; tặng phiếu mua hàng nhân Ngày Thần Tài 26/02 (tức ngày mùng 10 âm lịch) khi khách hàng có số đơn hàng có các số đuôi là “79”, “7979”,“797979”... Qua những chương trình ý nghĩa, Long Châu mong muốn đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe, để Xuân mới thêm an vui và trọn vẹn.