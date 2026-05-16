Sân Azteca (Mexico) khoác diện mạo mới chuẩn bị cho World Cup 2026

(Ngày Nay) - Giới chức Mexico ngày 15/5 đã chính thức bàn giao sân vận động Azteca (Banorte) cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để chuẩn bị cho trận khai mạc World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi diễn ra vào ngày 11/6 tới.

Trong thông cáo, ban quản lý sân vận động Azteca cho biết việc bàn giao đã được hoàn tất sau 18 tháng cải tạo. Đây sẽ là sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai 3 kỳ khai mạc World Cup, sau các giải đấu năm 1970 và 1986.

Sân Azteca từng là nơi đội tuyển Brazil với huyền thoại Pelé đăng quang tại World Cup 1970, đồng thời chứng kiến đội tuyển Argentina do Diego Armando Maradona dẫn dắt vô địch World Cup 1986. Việc tiếp tục được lựa chọn là địa điểm tổ chức trận khai mạc World Cup 2026 được xem là niềm tự hào không chỉ của sân Azteca nói riêng mà còn của thể thao Mexico nói chung.

Trong quá trình nâng cấp, sân vận động gần 60 năm tuổi này đã được cải tạo mặt cỏ với hệ thống lai giữa cỏ tự nhiên, công nghệ hút nước và lưu thông không khí hiện đại. Ngoài ra, sân còn được bổ sung hơn 12.000 m² không gian giải trí và các khu dịch vụ cao cấp theo tiêu chuẩn của FIFA. Hệ thống âm thanh và hình ảnh cũng được hiện đại hóa với hơn 300 loa, 2 màn hình khổng lồ và hơn 2.000 m² màn hình LED bên trong và bên ngoài sân. Ban tổ chức cũng triển khai hệ thống Internet miễn phí cho khán giả với 40 km cáp quang và hơn 1.000 điểm phát WiFi nhằm phục vụ hàng trăm nghìn người hâm mộ dự kiến đến theo dõi 5 trận đấu diễn ra tại đây trong khuôn khổ World Cup 2026.

Ngoài sân Azteca, Mexico cũng đã bàn giao cho FIFA sân vận động Akron tại thành phố Guadalajara và sân BBVA tại thành phố Monterrey. Theo yêu cầu tài trợ của FIFA, hai sân này sẽ lần lượt được đổi tên thành sân Guadalajara và sân Monterrey trong thời gian diễn ra giải đấu.