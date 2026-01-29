Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Google đã công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên AlphaGenome, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ những bí ẩn phức tạp của bộ gene người và mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới trong tương lai.
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người

Theo các nhà nghiên cứu của Google DeepMind, AlphaGenome là một mô hình học sâu có khả năng nghiên cứu và mô phỏng các cơ chế di truyền liên quan đến nhiều căn bệnh khó điều trị. Nhiều chuyên gia độc lập đánh giá đây là một “bước đột phá” trong lĩnh vực nghiên cứu gene.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của Google DeepMind Pushmeet Kohli cho biết việc hoàn tất bản đồ bộ gene người vào năm 2003 đã mang lại cho nhân loại “cuốn sách của sự sống”, nhưng việc đọc và hiểu được cuốn sách này vẫn là một thách thức lớn. Theo ông, con người đã có trong tay “văn bản” gồm khoảng 3 tỷ cặp nucleotide tạo nên ADN, song việc giải mã “ngữ pháp” của bộ gene – tức cách ADN điều khiển sự sống – mới là ranh giới nghiên cứu quan trọng tiếp theo.

Các nhà khoa học cho biết chỉ khoảng 2% ADN của con người chứa thông tin mã hóa protein, trong khi 98% còn lại từng bị xem là “ADN rác” do chưa hiểu rõ chức năng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy phần ADN không mã hóa này đóng vai trò điều phối, quyết định cách thông tin di truyền được biểu hiện trong từng tế bào và có liên quan tới nhiều biến thể gây bệnh. AlphaGenome được phát triển nhằm hiểu rõ chính phần ADN “không mã hóa” này. Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu từ các dự án khoa học công khai, thu nhặt thông tin về ADN không mã hóa trên hàng trăm loại tế bào và mô khác nhau ở người và chuột.

Điểm nổi bật của AlphaGenome là khả năng phân tích các chuỗi ADN rất dài, lên tới 1 triệu ký tự, đồng thời vẫn duy trì mức độ chi tiết cao khi đưa ra dự đoán. Nhờ đó, mô hình có thể đánh giá tác động của từng cặp nucleotide đối với các quá trình sinh học trong tế bào, như việc gene bắt đầu hay kết thúc hoạt động, hoặc lượng Axit Ribonucleic (ARN – một loại phân tử sinh học đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền và tổng hợp protein trong tế bào) được tạo ra.

Theo nhà khoa học Ziga Avsec, tác giả chính của nghiên cứu, việc phân tích các chuỗi ADN dài là điều kiện cần thiết để hiểu đầy đủ môi trường điều hòa của một gene đơn lẻ. Độ chi tiết cao của mô hình cũng cho phép các nhà khoa học so sánh trực tiếp giữa chuỗi ADN bình thường và chuỗi có đột biến, qua đó đánh giá tác động của các biến thể di truyền.

Hiện AlphaGenome đã được hơn 3.000 nhà khoa học tại 160 quốc gia thử nghiệm và được Google mở cho cộng đồng nghiên cứu sử dụng miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá cao tiềm năng của AlphaGenome, song cũng lưu ý những hạn chế nhất định. Ông Ben Lehner, nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh), cho rằng công cụ này hoạt động rất hiệu quả trong việc xác định các khác biệt di truyền liên quan tới nguy cơ mắc hàng nghìn loại bệnh, từ đó hỗ trợ phát triển liệu pháp điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, ông Lehner nhấn mạnh AlphaGenome vẫn “chưa hoàn hảo”, bởi các mô hình AI phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu huấn luyện.

Trong khi đó, ông Robert Goldstone, Giám đốc bộ phận gene học của Viện Francis Crick (Anh), cảnh báo rằng AlphaGenome không phải là “viên đạn bạc” giải quyết mọi câu hỏi sinh học, do sự biểu hiện gene còn chịu tác động mạnh từ các yếu tố môi trường mà mô hình không thể quan sát.

Dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng AlphaGenome đại diện cho một bước tiến quan trọng, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu và mô phỏng nguồn gốc di truyền của những bệnh lý phức tạp, qua đó mở ra hướng đi mới cho nền y học trong tương lai.

PV
Google DeepMind AlphaGenome AI

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
(Ngày Nay) -  Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
(Ngày Nay) -Sau mùa hoa nở rộ, những trái đào non kiên cường bám trụ lại sau mùa băng giá lạnh lẽo, tắm nắng, tắm mưa, hong gió, gối mây, đọng mật để rồi chín rộ vào mùa hè rực rỡ. Gom hương nắng trong trái ngọt của mùa giá băng, nhà trà Shanam làm ra thức quà độc đáo: Đào rừng sấy dẻo. Phẩm quà cho người kiên tâm ở lại, biết tin, biết đợi chờ và được đón nhận.
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Cuộc họp nhằm thông tin về tình hình hoạt động của ngành khoa học và công nghệ trong tháng đầu năm, cũng như các kết quả nổi bật; các văn bản chính sách mới được ban hành và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
(Ngày Nay) - Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Google đã công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên AlphaGenome, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ những bí ẩn phức tạp của bộ gene người và mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.