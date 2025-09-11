Hà Nội: 60% bệnh viện công đã triển khai bệnh án điện tử

(Ngày Nay) - Tỷ lệ bệnh viện công lập của Hà Nội triển khai thành công bệnh án điện tử đang cao hơn so với khối ngoài công lập.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay, có 25/42 (đạt 59,52%) bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở khối bệnh viện ngoài công lập còn thấp, hiện mới có 9/48 bệnh viện hoàn thành triển khai bệnh án điện từ (đạt 18,75%), có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ là hoàn thành trước 30/9/2025.

Trước đó, Sở Y tế đã yêu cầu đại diện lãnh đạo các bệnh viện đã thực hiện ký cam kết về tiến độ triển khai bệnh án điện tử tại đơn vị mình. Hoạt động ký cam kết thể hiện quyết tâm cao và sự đồng thuận của các cơ sở y tế trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện ngành Y tế Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện ngoài công lập, Giám đốc, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nêu gương đi đầu, tiên phong trong nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp luận về chuyển đổi số; có chỉ đạo quyết liệt với những nhiệm vụ chậm tiến độ, cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số, Đề án 06 bằng nhiều hình thức tới đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Theo đó, việc xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là bước đột phá, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách góp phần vào công tác cải cách hành chính và giảm chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi; đồng thời giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước theo hướng khoa học, chính xác, phòng bệnh có hiệu quả, kịp thời, góp phần hoàn thiện xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Các đơn vị ưu tiên, đặt trọng tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, tập trung nhân lực, nguồn lực khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) hoàn thành trước 30/9/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thực hiện chuyển đổi số toàn bộ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, phải cam kết triển khai đúng theo lộ trình đã được chỉ đạo.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Lộ trình triển khai đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và phải hoàn thành trước thời gian theo quy định. Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và quản lý dữ liệu y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.