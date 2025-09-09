Hà Nội chính thức dẫn nguồn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch

(Ngày Nay) - Gần 11 giờ ngày 9/9, Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội chính thức mở cửa hai đường ống dẫn dòng nước trong xanh từ hồ Tây về bổ cập cho sông Tô Lịch.

Tuyến đường ống dài gần 1,5 km từ hồ Tây men theo phố Cống Đõ, qua ngõ nhỏ Võ Chí Công rồi hòa vào đầu nguồn Tô Lịch. Sau khoảng 20 phút kể từ khi mở cửa xả, mặt sông đã trở nên trong xanh trước sự chứng kiến của người dân trong khu vực.

Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, tuyến đường ống riêng này đảm bảo việc bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch được vận hành thường xuyên và cũng như theo chu kỳ. Đồng thời bảo đảm nước thải trong kênh TE3 được tách riêng dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý.

Trước đó, ngày 15/8, toàn bộ 245 họng xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để, đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Riêng 63 họng xả trọng điểm hai bên sông cũng đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch thành phố giao. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đạt công suất khoảng 200.000 m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục xây dựng hệ thống đập dâng hạ lưu cầu Quang (phường Thanh Liệt), bổ cập nước từ Nhà máy Yên Xá đã cơ bản hoàn thành. Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội dự kiến trước ngày 20/9, sẽ bổ cập nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm. Thời điểm đó, mực nước trên sông Tô Lịch được duy trì 3,5m.