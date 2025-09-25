Hà Nội chỉ đạo các trường giới thiệu sách cho học sinh ít nhất 1 lần/tháng

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức giới thiệu sách cho giáo viên, học sinh ít nhất 1 lần mỗi tháng và khuyến khích thực hiện hàng tuần.
Học sinh Thủ đô tham quan Triển lãm Sách khát vọng vươn tới những tầm cao.
Học sinh Thủ đô tham quan Triển lãm Sách khát vọng vươn tới những tầm cao.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh ít nhất 1 lần/tháng, khuyến khích 1 lần/tuần là một trong các nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặt ra cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Yêu cầu này trong văn bản số 3905/SGDĐT-CTTTHSSV vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi phòng văn hoá -xã hội các phường, xã và các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động như lập kế hoạch đọc sách; tổ chức thi tìm hiểu kiến thức các môn học, triển lãm, trưng bày sách, thi kể chuyện, giới thiệu sách, bình sách, thi đọc sách, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, thẻ đánh dấu sách, trưng bày sách nghệ thuật, viết và trình bày bài thu hoạch sau khi đọc sách; tổ chức ngày hội đọc sách vào các thời điểm phù hợp trong năm học; tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện và tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong văn bản này, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục có thư viện độc lập, đảm bảo diện tích, bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của thư viện.

Hà Nội cũng đặt nhiệm vụ đẩy mạnh hệ thống thư viện thân thiện, hiện đại, trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe, nhìn kết nối internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh; đẩy mạnh hệ thống thư viện số tại địa chỉ https://thuvien.hanoi.edu.vn; đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư viện số đồng bộ với kho học liệu số của ngành tại https://study.hanoi.edu.vn.

Hà Nội khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ, xây dựng học liệu số, bài giảng số, tiết học điện tử tương tác theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đặt nhiệm vụ đảm bảo kinh phí cho hoạt động thư viện; bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện; bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi và mở rộng không gian thư viện để tạo điều kiện cho học sinh đọc sách.

