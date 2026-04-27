Du lịch Hà Nội tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu 12 triệu khách quốc tế

(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tăng 6,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%. Đáng chú ý, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9%, với tổng thu đạt trên 50,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Khu vực các phố quanh Hồ Gươm đón nhiều người dân và du khách nước ngoài tới vui chơi, thưởng thức ẩm thực.
Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét của ngành du lịch Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang xây dựng các giải pháp mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng. Hiện, toàn thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó có 66 khách sạn và khu căn hộ đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình trong tháng 4 đạt gần 70%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 61 cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch đang hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách

Hoạt động lữ hành tiếp tục duy trì quy mô lớn với gần 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng gần chục nghìn hướng dẫn viên đang hoạt động. Điều này cho thấy năng lực phục vụ khách du lịch của Hà Nội ngày càng được củng cố, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Tháng 4/2026, công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kế hoạch, đề án quan trọng được triển khai, điển hình là việc xây dựng Đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá nhằm thu hút khách quốc tế, cùng với các chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại nhiều địa phương. Thành phố cũng tăng cường khảo sát, kết nối điểm đến, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với làng nghề, trải nghiệm văn hóa.

Công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026, gian hàng của Hà Nội với chủ đề “Du lịch xanh - Sống động từng khoảnh khắc” đã thu hút khoảng 90.000 lượt khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hà Nội cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các diễn đàn, hội nghị du lịch nhằm tìm kiếm thị trường mới và nâng cao vị thế điểm đến.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số trong ngành du lịch tiếp tục được chú trọng. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cán bộ quản lý di tích được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh cũng đang được triển khai, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm du khách.

Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong các dịp cao điểm, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Tháng 5/2026, ngành du lịch Thủ đô xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện các đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch xúc tiến giai đoạn 2027-2030, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai khảo sát để đề xuất công nhận thêm các khu du lịch quốc gia như Ba Vì, Hương Sơn, khu vực hồ Hoàn Kiếm – phụ cận và phố cổ Hà Nội.

