Hà Nội ghi nhận thêm 161 ca mắc sốt xuất huyết

(Ngày Nay) - Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 29/8 đến ngày 5/9), toàn thành phố ghi nhận 161 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã; trong đó các phường, xã có nhiều ca mắc như: Mỹ Đức (14 ca), Tây Hồ (10 ca), Dân Hòa (9 ca)…; số ca mắc tăng 11 ca so với tuần trước (tuần trước là 150 mắc).

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.381 ca mắc, không có ca tử vong; số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 Hà Nội có 2.737 ca sốt xuất huyết).

Đại diện CDC Hà Nội nhận định: Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp. Đặc biệt kết quả giám sát tại các ổ dịch, có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Trong thời gian tới, một số dịch bệnh, trong đó có sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến thành phố tăng cao trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Theo đó, trong tuần qua, CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại 3 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết. Cụ thể, ổ dịch tại tổ 3 - 4 Thụy Khuê, Tây Hồ (ghi nhận 3 bệnh nhân, đã được xử lý 1 lần); ổ dịch tại thôn Gia Khánh, Thượng Phúc (ghi nhận 5 bệnh nhân); ổ dịch tại thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng (ghi nhận 2 bệnh nhân)…

CDC Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại: Vân Đình, Kiều Phú, Dân Hòa, Hát Môn. Đồng thời, triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch…

