Hà Nội có 50% bệnh viện công lập hoàn thành bệnh án điện tử

Việc triển khai bệnh án điện tử đã giúp chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh và tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các tuyến. Đồng thời giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả điều trị.

Để vận hành bệnh án điện tử hiệu quả, các bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu. Ngoài ra, vận hành đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện, hệ thống xét nghiệm, hệ thống chẩn đoán hình ảnh, hệ thống kết nối các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, kết nối liên thông với cơ quan bảo hiểm xã hội, cùng hệ thống quản lý văn bản, điều hành của Sở Y tế. Các nền tảng này cho phép bệnh viện quản lý toàn diện từ khâu tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, cận lâm sàng đến thanh toán viện phí, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính chính xác trong quản trị dữ liệu.

Việc triển khai bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ và nhân lực quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử còn là công cụ đắc lực nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ có thể truy cập hồ sơ bệnh án chỉ bằng vài cú click, nắm bắt tiền sử, kết quả cận lâm sàng và hình ảnh chẩn đoán một cách nhanh chóng, từ đó rút ngắn thời gian chẩn đoán và tăng độ chính xác trong điều trị. Mọi thay đổi trong điều trị đều được cập nhật tức thời, giảm thiểu nguy cơ sai sót và tăng tính an toàn. Ngoài ra, việc số hóa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, lưu trữ và quản lý hồ sơ giấy.

TP. Hà Nội phấn đấu đặt mục tiêu 100% bệnh viện trên địa bàn hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước 30/9/2025.

21/42 bệnh viện công lập của Hà Nội đã hoàn thành bệnh án điện tử, gồm: Đó là Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Bệnh viện đa khoa Vân Đình, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Bệnh viện đa khoa Ba Vì, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Bệnh viện đa khoa Mê Linh, Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện đa khoa Đống Đa và Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Bệnh viện đa khoa Thường Tín.