Hà Nội kích hoạt các phương án tiêu úng tại 90 vị trí ngập nước

(Ngày Nay) - Hà Nội đối phó với mưa lớn, tiêu thoát nước tại 90 điểm ngập, đảm bảo giao thông thông suốt qua các phương án ứng phó linh hoạt.

Sáng 7/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết tính đến thời điểm 8 giờ trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 90 vị trí ngập nước.

Điển hình như: Tuyến Thiên Đức đoạn gầm cầu đường sắt; Đại lộ Thăng Long đoạn Km8+200; Hầm chui số 9, 6, 5 Đại lộ Thăng Long; Km14+500 và Km17+700 (Quốc lộ 32); Tây Mỗ; Ngọc Lâm; Nguyễn Đình Chiểu; Phạm Hùng (đoạn giáp cầu vượt Mai Dịch); Trần Bình (đoạn Bệnh Viện 19-8); Triều Khúc (đoạn ngõ 66 đến đình làng Triều Khúc); Miêu Nha (đoạn hai bên đầu Cầu Ngà); Xuân Phương (đoạn ngõ 339); Nguyễn Xuân Khoát; Trịnh Văn Bô kéo dài... bị ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tương tự, một số tuyến đường như Tây Tựu (giao phố Đăm); Phạm Hùng (đoạn giao Dương Đình Nghệ); Cầu Diễn (đoạn giao Trịnh Văn Bô); Ngọa Long (đoạn giao Cầu Diễn); Văn Tiến Dũng (đoạn giao Cầu Diễn); Hồ Tùng Mậu (đoạn giao nút Mai Dịch); Doãn Kế Thiện (giao Trần Vỹ); Kẻ Giàn (đoạn giao Phạm Văn Đồng); Phan Tây Nhạc (đoạn từ trường FPT); Lê Đức Thọ (đoạn Sân vận động Mỹ Đình); Trần Vỹ (đoạn giao Doãn Kế Thiện); Nguyễn Hoàng (đoạn giao Phạm Hùng); Km3+300 và Km3+550 (Quốc lộ 2); Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho đến trường Phổ thông Trung học Chu Văn An); Khuất Duy Tiến (đoạn từ giao Tố Hữu-Nguyễn Trãi)... cũng bị ngập sâu trong nước, có đoạn ngập trên 30cm.

Để tiêu thoát nước kịp thời, nhằm hạn chế tối đa phát sinh các điểm ngập úng do mưa lớn kéo dài, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục vận hành các trạm bơm Yên Sở (14/20), Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Đa Sỹ, Hà Trì, Mậu Lương, DPS, Cầu Chui, Đông Trù... để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Đồng thời, phối hợp, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để vận hành trạm bơm Yên Nghĩa, Khê Tang, Đào Nguyên để hạ mực nước sông Nhuệ hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội Hoàng Văn Hùng cho biết đối với các sự cố về ngập nước, Ban Duy tu đã và đang triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo giao thông tại các vị trí bị ngập.

Cụ thể, với các vị trí ngập từ 10cm trở xuống (phương án 1): Thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông (nếu có) để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết.

Đối với các vị trí ngập trên 10-20cm (phương án 2): Cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, các đơn vị sẽ đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập (2 bộ biển báo).

Đối với các vị trí ngập trên 20-30cm (phương án 3): Cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1 và 2, nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông (1 người).

Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30cm (phương án 4): Cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, 2, 3, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông).