Hà Nội thông tin tới các trường học ứng phó với hoàn lưu bão số 11

(Ngày Nay) - Sáng 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát đi thông tin số 2 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo).
Giáo viên, nhân viên Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A dọn vệ sinh trường lớp sau nhiều ngày bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN.
Giáo viên, nhân viên Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A dọn vệ sinh trường lớp sau nhiều ngày bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin: Căn cứ bản tin dự báo lúc 5 giờ ngày 6/10/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh; khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên, từ trưa đến đêm 6/10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100 mm, có nơi trên 150 mm), nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở; thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 5/10, UBND TP Hà Nội họp với các sở, ngành và xã, phường để bàn phương án ứng phó bão số 11. Tại đây, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn. Các trường tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến; đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Sở yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ, tài liệu, di dời đến nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

