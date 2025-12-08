Hà Nội mở diễn đàn quốc tế về lễ hội đô thị và kỳ vọng hợp tác mới từ SOVICO - UNESCO

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 5 và 06/12/2025, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với UNESCO tổ chức Hội nghị Quốc tế về Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo, quy tụ đại biểu từ nhiều thành phố thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN), các chuyên gia văn hoá, viện nghiên cứu, nhà thiết kế và tổ chức quốc tế. Đây được xem là một trong những diễn đàn hiếm hoi của khu vực bàn sâu về mô hình tổ chức lễ hội đô thị trong bối cảnh các thành phố bước vào thập kỷ đổi mới sáng tạo.

Hội nghị mang chủ đề “Kiến tạo tương lai – Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ vai trò của lễ hội như một động lực phát triển bền vững và một thiết chế văn hoá mới trong đô thị.

Phát biểu khai mạc, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh hành trình hơn 6 năm của Hà Nội kể từ khi gia nhập UCCN. Thành phố đã xây dựng Hội đồng chuyên gia tư vấn, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo, mạng lưới không gian sáng tạo và tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội - sự kiện được xem như “địa chỉ” quy tụ cộng đồng thiết kế trong nước và quốc tế. Bà cho biết, việc tổ chức một hội nghị cấp quốc tế là bước tiếp theo để Hà Nội mở rộng kết nối, chia sẻ thực hành tốt và cùng các thành phố sáng tạo xây dựng khung tổ chức lễ hội hướng tới tác động cộng đồng, trao quyền cho thanh niên và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ghi nhận sự chuyển mình của Hà Nội khi đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển. Ông cho rằng lễ hội sáng tạo có khả năng vượt ra ngoài thời gian diễn ra sự kiện vì chúng làm mới không gian công cộng, tạo cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ và phóng chiếu bản sắc đô thị.

Ông khẳng định hội nghị là dịp để các thành phố thảo luận mô hình hợp tác giữa khu vực công, tư và cộng đồng, đồng thời xây dựng khung lễ hội linh hoạt, phản ánh bản sắc riêng của từng địa phương trong mạng lưới UCCN.

Các đại biểu từ Dundee, Bandung, Singapore, Kobe, Nagoya, Wuhan hay Asahikawa mang đến nhiều mô hình đa dạng: từ hợp tác ba bên công - tư - cộng đồng gắn với làng nghề thủ công của Chiang Mai cho tới giáo dục thiết kế cho thanh thiếu niên của Asahikawa. Dù cách làm khác nhau, các thành phố đều thống nhất những điều kiện nền tảng: sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng; tận dụng không gian công cộng; mở rộng tiếp cận cho thanh niên và nhóm yếu thế; cũng như đo lường tác động văn hoá – xã hội – kinh tế của lễ hội.

Song song đó, Hà Nội cũng công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 vào tháng 1/2026 và thí điểm Trung tâm Công nghiệp Văn hoá Đồng Xuân - Bắc Qua từ tháng 3 đến tháng 5/2026. Các hoạt động này được xem như bước đi tiếp theo nhằm biến nội dung thảo luận của hội nghị thành thực hành cụ thể.

SOVICO – UNESCO: nguồn lực mới cho Hà Nội trong giai đoạn định hình khung phát triển lễ hội

Trong các chương trình trước đó, SOVICO đã đồng hành cùng UNESCO trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các dự án văn hoá - sáng tạo mang tính dài hạn. Cách tiếp cận dựa trên ba trụ cột kiến tạo tri thức - đầu tư nguồn lực - kết nối quốc tế của SOVICO cho thấy doanh nghiệp tư nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.

Với Hà Nội, giai đoạn 2025–2026 là thời điểm thành phố đang định hình khung phát triển mới cho lễ hội đô thị: từ thiết kế hoạt động, quản trị không gian công cộng đến cách đo lường tác động. Việc SOVICO và UNESCO tiếp tục mở rộng hợp tác được xem là cơ hội bổ sung nguồn lực chuyên môn và tài chính, đồng thời tăng khả năng huy động mạng lưới quốc tế để thử nghiệm mô hình lễ hội quy mô lớn.

Sự hợp tác UNESCO - SOVICO có thể trở thành chất xúc tác giúp thành phố tăng tốc: (1) Kết nối khu vực công - tư - cộng đồng theo cách bài bản hơn; (2) Hỗ trợ đào tạo lực lượng trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế và tổ chức sự kiện; (3) Tăng cường năng lực quản trị lễ hội, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế của UCCN; và (4) Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia và nhà thiết kế tham gia các hoạt động thường niên của thành phố.

Hội nghị Quốc tế về Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo được xem là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò của Hà Nội trong mạng lưới UCCN. Với nền tảng di sản phong phú, hệ sinh thái sáng tạo đang mở rộng và mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội đang từng bước khẳng định mục tiêu trở thành trung tâm kết nối sáng tạo của khu vực trong tương lai gần.

Việc tổ chức Hội nghị Quốc tế về Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo cho thấy Hà Nội không chỉ tham gia mạng lưới UCCN ở vai trò thành viên mà đang dần trở thành đơn vị góp tiếng nói có trọng lượng trong việc định hình tương lai của lễ hội đô thị.

Trong bối cảnh hệ sinh thái sáng tạo của thủ đô tiếp tục mở rộng - từ không gian sáng tạo, mạng lưới nghệ sĩ trẻ đến các dự án di sản đô thị - sự cộng hưởng giữa hợp tác quốc tế, đầu tư doanh nghiệp và chính sách đô thị được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm kết nối sáng tạo của khu vực trong tương lai gần.