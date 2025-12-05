SOVICO - UNESCO đồng hành cùng Hà Nội: Từ “Thành phố Sáng tạo” đến “Thành phố Học tập Toàn cầu” - Hành trình kiến tạo tương lai bền vững

(Ngày Nay) - Tháng 12/2025, UNESCO chính thức công nhận Hà Nội là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Học tập Toàn cầu (GNLC), đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Thủ đô Việt Nam cùng lúc sở hữu hai danh hiệu cao quý nhất của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục: Thành phố Sáng tạo (2019) và Thành phố Học tập (2025).

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sáng tạo và bao trùm. Đây cũng là thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cũng như sự đóng góp quan trọng của người dân Hà Nội.

Hai danh hiệu – Một tầm nhìn chung: Học tập suốt đời và Sáng tạo suốt đời

Hà Nội được công nhận là Thành phố Sáng tạo bởi UNESCO vào năm 2019 trong lĩnh vực thiết kế. Việc tham gia vào mạng lưới này đã giúp thành phố có động lực và nhiều sáng kiến sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác, cũng như thúc đẩy sự kết nối và hợp tác quốc tế.

“Thành phố Học tập” theo tiêu chuẩn UNESCO không chỉ dừng ở việc xây dựng trường học hiện đại hay mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, mà hướng tới việc mọi công dân, ở mọi lứa tuổi, đều có thể học tập suốt đời trong mọi không gian của thành phố. Trong khi đó, danh hiệu “Thành phố Sáng tạo” lại nhấn mạnh việc kích hoạt tiềm năng sáng tạo của con người thông qua nghệ thuật, thiết kế, di sản và công nghiệp văn hóa.

Hai khái niệm tưởng chừng khác biệt ấy lại có điểm giao thoa rõ rệt: cả hai đều lấy con người làm trung tâm, đều hướng tới việc trao quyền cho từng cá nhân để họ trở thành chủ thể của sự phát triển. Học tập suốt đời chính là nền tảng để nuôi dưỡng sáng tạo suốt đời, và ngược lại, sáng tạo là động lực mạnh mẽ nhất để con người không ngừng học hỏi.

SOVICO – UNESCO: Cầu nối chiến lược giữa hai danh hiệu

Từ năm 2020, Tập đoàn SOVICO đã trở thành đối tác chiến lược của UNESCO tại Việt Nam, đặc biệt trong việc đồng hành cùng Hà Nội triển khai các chương trình “Thành phố Sáng tạo”. Ngày 8/10/2025, tại Paris, SOVICO và UNESCO đã chính thức ký Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2035, trong đó xác định rõ một số trọng tâm rất phù hợp với mục tiêu “Thành phố Học tập” vừa được công nhận: Thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc, giáo dục sáng tạo, trao quyền cho thanh niên và phụ nữ; Phát triển không gian học tập suốt đời kết hợp di sản - nghệ thuật - công nghệ; Ứng dụng chuyển đổi số, AI, AR/VR trong giáo dục di sản và bảo tàng; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp văn hóa.

Những nội dung này hoàn toàn đồng điệu với các tiêu chí mà Hà Nội đã cam kết khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu: mở rộng cơ hội học tập ngoài nhà trường chính quy, học tập dựa vào cộng đồng, sử dụng công nghệ trong giáo dục, khuyến khích học tập suốt đời cho mọi đối tượng.

Cơ hội gắn kết mạnh mẽ giữa hai danh hiệu

Việc Hà Nội cùng lúc sở hữu hai danh hiệu mở ra cơ hội chưa từng có để triển khai mô hình “Thành phố Sáng tạo - Học tập”. SOVICO, với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn và mạng lưới kết nối quốc tế, hoàn toàn có thể trở thành động lực xúc tác để biến các không gian di sản (Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Hồ Gươm, Làng cổ Đường Lâm…) thành trung tâm học tập suốt đời kết hợp trải nghiệm sáng tạo. Phát triển chuỗi bảo tàng tương tác, bảo tàng số với công nghệ AR/VR, đa ngôn ngữ - vừa là không gian học tập, vừa là nơi khơi dậy sáng tạo. Xây dựng mạng lưới không gian sáng tạo - học tập cộng đồng tại các quận, huyện, kết nối nghệ sĩ, nhà giáo, doanh nhân, học sinh - sinh viên - người cao tuổi. Tổ chức thường niên các sự kiện lớn như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, Diễn đàn Đô thị Di sản - Học tập, Home Hà Nội Xuân… vừa quảng bá hình ảnh, vừa tạo môi trường học tập thực tiễn cho người dân. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa - tạo việc làm chất lượng cao cho thế hệ trẻ.

Việc Hà Nội được công nhận là Thành phố Học tập Toàn cầu là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà học tập và sáng tạo trở thành hai cánh của cùng một chiếc bè, đưa Thủ đô tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

Với sự đồng hành chiến lược của SOVICO - UNESCO, Hà Nội hoàn toàn có đủ nền tảng để trở thành hình mẫu tiên phong của mô hình Thành phố vừa Học tập vừa Sáng tạo, nơi mỗi công dân không chỉ được học suốt đời, mà còn được sống trọn vẹn với đam mê sáng tạo của mình. Đó chính là cách để một đô thị nghìn năm văn hiến bước vào tương lai một cách tự tin và bản lĩnh nhất.