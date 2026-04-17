Hà Nội nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(Ngày Nay) - Việc triển khai các giải pháp từ đào tạo, sát hạch đến quản lý, chất lượng cấp giấy phép lái xe đang được nâng lên; đây là giải pháp, nền tảng lâu dài xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Hà Nội đang ứng dụng đồng bộ công nghệ để kiểm soát chặt chẽ quy trình thi, phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận công nghệ cao, qua đó bảo đảm tính minh bạch, công bằng, nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Chuyển đổi số, minh bạch hóa toàn bộ quy trình

Ghi nhận ngày 17/4 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sài Đồng (Công ty Cổ phần Vận tải Ôtô số 2, phường Phúc Lợi, Hà Nội), toàn bộ quy trình sát hạch từ lý thuyết đến thực hành đều được tổ chức theo hướng tự động hóa, giám sát chặt chẽ bằng công nghệ.

Phòng thi lý thuyết sử dụng hệ thống chấm điểm tự động; khu vực thi mô phỏng và sa hình được lắp đặt camera, cảm biến điện tử theo dõi từng thao tác của thí sinh.

Không còn những khoảng “trống” có thể can thiệp chủ quan, mỗi kết quả thi đều được ghi nhận bằng dữ liệu số, lưu trữ và đối chiếu tự động, giúp đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công bằng cho mọi thí sinh.

Theo Trung tá Hoàng Thị Quỳnh Nga, cán bộ Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra bước chuyển căn bản trong công tác sát hạch. Các hệ thống chấm điểm bằng cảm biến, camera giám sát toàn bộ quá trình thi giúp loại bỏ yếu tố can thiệp chủ quan, đảm bảo kết quả phản ánh đúng năng lực thực chất của người dự thi. Công tác kiểm tra an ninh cũng được tăng cường ở tất cả các khâu.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải trải qua nhiều vòng kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các thiết bị gian lận công nghệ cao. Những trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định. Việc siết chặt kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện gian lận mà còn tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh. Mỗi giấy phép lái xe được cấp ra phải là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại Hà Nội cũng đang được số hóa toàn diện. Dữ liệu sát hạch được lưu trữ tập trung, giúp việc tra cứu, đối chiếu thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ứng dụng định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Thí sinh có thể đăng ký thi, theo dõi kết quả, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép trực tuyến mà không cần đến trực tiếp nhiều lần như trước.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin, trong quý I/2026, đơn vị đã tiếp nhận 68.532 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, trong đó 92,1% được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Đây là con số cho thấy hiệu quả rõ rệt của chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Cũng trong quý 1, Hà Nội đã tổ chức 415 kỳ sát hạch lái xe, với gần 90.000 học viên thi ôtô và hơn 93.000 học viên thi mô tô. Tỷ lệ đỗ đối với ôtô đạt 58,1%, trong khi mô tô đạt 77,1%. Những con số này phản ánh thực chất chất lượng đào tạo và sát hạch, khi việc thi cử được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn hơn 198.000 lượt công dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic, thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe từ dạng giấy sang vật liệu PET, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng sát hạch mà còn xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn, trung tá Hoàng Thị Quỳnh Nga nhận định.

Đầu tư đồng bộ, phòng chống gian lận, nâng cao chất lượng đào tạo

Không chỉ siết chặt khâu sát hạch, các trung tâm đào tạo lái xe tại Hà Nội cũng đang chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo từ gốc. Ông Nguyễn Văn Bích, Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty cổ phần vận tải ôtô số 2 cho biết, đơn vị đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, từ phòng thi, hệ thống máy móc đến phương tiện đào tạo.

Hiện nay, 100% xe phục vụ đào tạo và sát hạch tại trung tâm đều là xe mới, được đầu tư trong giai đoạn 2024-2025. Điều này giúp học viên có trải nghiệm thực tế tốt hơn, làm quen với phương tiện ngay từ quá trình học. Trung tâm cũng triển khai mô hình “tiền sát hạch,” tổ chức các kỳ kiểm tra nội bộ tương đương với kỳ thi chính thức. Qua đó, học viên được rèn luyện tâm lý và kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi thật.

Bên cạnh cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng được chú trọng. Đội ngũ giáo viên không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn được bồi dưỡng kỹ năng mềm, nhằm hỗ trợ học viên hiệu quả nhất. “Chúng tôi xác định mục tiêu không chỉ đào tạo để thi đỗ mà còn trang bị kỹ năng lái xe an toàn, có trách nhiệm. Đây mới là giá trị cốt lõi,” ông Nguyễn Văn Bích nêu rõ.

Một điểm đáng chú ý là việc phòng, chống gian lận trong thi sát hạch được triển khai nghiêm ngặt với nhiều lớp kiểm soát.

Theo đại diện Trung tâm sát hạch Sài Đồng, thí sinh phải trải qua ba vòng kiểm tra trước khi vào thi. Ngay từ khi đến trung tâm, thí sinh được yêu cầu gửi toàn bộ tư trang, thiết bị điện tử. Sau đó, họ tiếp tục được kiểm tra bằng thiết bị dò tìm nhằm phát hiện các thiết bị nghe lén. Trước khi vào từng phần thi, công tác kiểm tra lại được thực hiện thêm một lần nữa.

Với quy trình này, có thể khẳng định thí sinh tham gia thi đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công bằng mà còn góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của người lái xe-yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông.

Từ phía học viên, việc siết chặt sát hạch cũng tạo ra sự thay đổi rõ rệt về nhận thức. Chị Đỗ Thu Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi thi lại lần thứ hai, chị cảm thấy tự tin hơn khi tham gia giao thông. Phần thi sa hình khá khó, đòi hỏi sự tập trung cao. Nhưng chính điều đó giúp chị rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh khi lái xe.

Trong khi đó, chị Kiều Trang (phường Minh Khai, Hà Nội) đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và nhân viên tại trung tâm. “Các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Dù đây là lần thi thứ ba của tôi nhưng nhờ sự động viên, tôi đã vượt qua kỳ thi,” chị Trang nói.

Theo các học viên đang tham gia đào tạo tại đây, việc thi cử nghiêm túc khiến họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông. Không chỉ là tấm bằng lái, đó còn là cam kết về an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Việc nâng cao chất lượng đào tạo và siết chặt sát hạch giấy phép lái xe được xem là một giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Khi mỗi người lái xe được đào tạo bài bản, được đánh giá đúng năng lực, nguy cơ tai nạn do thiếu kỹ năng hoặc vi phạm quy định sẽ giảm đáng kể. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tiêu cực.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ đào tạo, sát hạch đến quản lý, chất lượng cấp giấy phép lái xe đang từng bước được nâng lên. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng lâu dài để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, phương tiện giao thông gia tăng mạnh, việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng người lái xe càng trở nên cấp thiết. Hà Nội đang đi những bước vững chắc trên lộ trình này, với mục tiêu không chỉ giảm tai nạn giao thông mà còn nâng cao ý thức văn hóa giao thông của người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, các cơ sở đào tạo và sự chủ động của người học, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Hà Nội đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh.