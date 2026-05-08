Dự án Cầu Đình Khao: Dự thầu vượt mức quy định 562 tỷ đồng nhưng vẫn trúng thầu

(Ngày Nay) - Tại Dự án Cầu Đình Khao, quy định vốn nhà nước hỗ trợ tối đa là 796 tỷ đồng, song một liên danh đã dự thầu với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại trúng thầu với phần giá trị này là 745 tỷ đồng. Lộ dấu hiệu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Theo hồ sơ phóng viên có được, ngày 15/10/2024, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) ký Thông báo khảo sát sự quan tâm để mời nhà đầu tư đăng ký quan tâm, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư (Dự án cầu Đình Khao).

Theo đó, mục tiêu của dự án là nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác cho Quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến phà Đình Khao, đảm bảo kết nối với hệ thống quốc lộ và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long và Bến Tre (cũ) với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có quy mô với chiều dài dự án khoảng 4,3 km; riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài 1,54 km. Thuộc nhóm dự án nhóm A.

Địa điểm thực hiện dự án là huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long). Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2028. Loại hợp đồng dự án (dự kiến): Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT).

Dự án có tổng mức đầu tư không bao gồm lãi vay, khoảng 2.846 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay, khoảng 2.971 tỷ đồng; trong đó: Chi phí xây dựng, thiết bị: 1.661,6 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác: 199,4 tỷ đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng: 613,4 tỷ đồng; Chi phí dự phòng: 371,6 tỷ đồng và Chi phí lãi vay trong xây dựng: 125 tỷ đồng.

Sau 8 ngày mời thầu, mới đăng tải đầy đủ tài liệu hồ sơ mời thầu!

Đến ngày 26/9/2025, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) ký Quyết định số 1406/QĐ-UBND phê duyệt dự án này. Quyết định có giao cho Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ mời thầu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 20/10/2025, ông Trần Hoàng Vũ - Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 594/QĐ-BQLGT phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư Dự án cầu Đình Khao.

Qua ngày 21/10/2025, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long đăng tải Thông báo mời thầu kèm HSMT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

HSMT do Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw (có trụ sở tại Hà Nội) tư vấn lập hồ sơ. Thời gian đóng/mở thầu là lúc 9h ngày 25/11/2025.

Tuy nhiên, vào thời điểm đăng tải Thông báo mời thầu lần đầu, ở mục Hồ sơ mời thầu, bên mời thầu chỉ đính kèm file Hồ sơ mời thầu chung mà thiếu các hồ sơ cụ thể khác của gói thầu xây lắp như bảng vẽ, bảng dự toán/tổng hợp chi phí, thuyết minh, BIM,... là những tài liệu cần thiết để nhà thầu dựa vào xây dựng HSDT, còn bên mời thầu có cơ sở để chấm thầu.

Mãi đến 8 ngày sau, tức ngày 29/10/2025, bên mời thầu mới đăng tải bổ sung các tài liệu này. Điều này đã “vô tình” làm cho các nhà đầu tư “mất” 8 ngày chuẩn bị hồ sơ và tham gia dự thầu.

Có vi phạm điều kiện xét duyệt trúng thầu?

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/11/2025, có 2 chủ đầu tư nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh VNCN E&C - Tiền Phong và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Central - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Tuấn Hiền.

Cũng theo Biên bản mở thầu, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Central - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Tuấn Hiền có đề xuất về tài chính - thương mại với phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng là 1.358 tỷ đồng, còn của Liên danh VNCN E&C - Tiền Phong là hơn 776 tỷ đồng.

Tại Chương II.Bảng Dữ liệu của HSMT, mục CDNĐT 1.4 có thể hiện rõ: “Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tối đa: 796 tỷ đồng”.

Như vậy, đối chiếu với quy định này tại HSMT, thì Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Central - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Tuấn Hiền không đáp ứng, vì với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định tại HSMT đến 562 tỷ đồng.

Tuy nhiên, liên danh này đã trúng thầu với giá trị phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng là 745 tỷ đồng, theo Quyết định số 1150/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Đình Khao do ông Trần Hoàng Vũ - Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long ký ngày 17/12/2025.

Việc liên danh này dự thầu phần giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại được phê duyệt trúng thầu với số tiền của phần giá trị này là 745 tỷ đồng, đã đặt ra câu hỏi liệu Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long có vi phạm điều kiện xét duyệt trúng thầu?

Và... không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư!

Nhằm rõ hơn lí do vì sao sau 8 ngày mời thầu mới đăng tải đầy đủ tài liệu hồ sơ mời thầu, cũng như có hay không việc vi phạm điều kiện xét duyệt trúng thầu, ngày 7/4, Ngày Nay đã gử văn bản đến Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, đến nay không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đơn vị này.

Trong khi đó, thông tin phóng viên có được, ngày 24/4, ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 2875/QĐ-UBND không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư và tuyên bố vô hiệu các quyết định của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cầu

Quyết định này dựa trên Tờ trình số 102/TTr-BQLGT ngày 16/4/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, về việc hủy bỏ Quyết định số 1150/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Đình Khao được ký trước đó vào ngày 17/12/2025.

Lý do của việc không công nhận kết quả này là “thông tin các nhà thầu tư vấn tại Bảng dữ liệu (BDL) theo chỉ dẫn nhà đầu tư về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư có nội dung không phù hợp theo thực tế; hồ sơ mời thầu có chỉ dẫn nhà đầu tư về điều kiện xét duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư không thống nhất, có mâu thuẫn với nội dung tại bảng dữ liệu CĐNĐT và phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên tiêu chuẩn vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng; Bên mời thầu yêu cầu bổ sung hồ sơ để đánh giá chi tiết về tài chính - thương mại là không đúng theo chỉ dẫn trong hồ sơ mời thầu và bổ sung hồ sơ sau khi đóng thầu là không đảm bảo theo quy định.

Bên mời thầu/đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSĐT) thực hiện đánh giá HSĐT có một số nội dung chưa phù hợp với HSMT, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP...”.

Khởi công trước khi biết kết quả lựa chọn nhà đầu tư? Ngày 17/12/2025, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 19/12/2025 Ban này có Thông báo số 2124/TB-BQLGT về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Đình Khao. Hai văn bản trên được cơ quan này gộp lại thành 1 tệp và đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 23/12/2025. Nhưng trước đó, vào ngày 19/12/2025, dự án đã được khởi công. “Vậy, Quý Ban lý giải vì sao chưa có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên mạng (thậm chí ngày thông báo là ngày 19/12/2025) nhưng vào ngày 19/12/2025 đã tổ chức khởi công dự án? Đó là chưa nói, Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.846 tỷ đồng, điều đó chứng tỏ quy mô rất lớn. Vậy, Quý Ban vui lòng cho biết, với việc chỉ có 2 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu, liệu rằng chủ đầu tư trúng thầu có đủ thời gian để chuẩn bị cho công việc khởi công Dự án?”, Ngày Nay đặt câu hỏi, nhưng không nhận được phản hồi từ Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long!