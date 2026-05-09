Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ đã đến lúc người dân Mỹ được tiếp cận các tài liệu, vốn bị giấu sau nhiều lớp bảo mật.

Trong số tài liệu được công bố có tài liệu từ tháng 12/1947, chứa một loạt báo cáo về “đĩa bay” và một báo cáo tình báo “tối mật” của Không quân vào tháng 11/1948, về thông tin việc nhìn thấy “máy bay không xác định” và “đĩa bay”. Một tài liệu nêu rõ “lo ngại về các báo cáo lặp đi lặp lại về đĩa bay”. Trong khi đó, một tài liệu khác lại tóm tắt báo cáo riêng rẽ của 7 nhân viên chính phủ liên bang về “một số hiện tượng dị thường không xác định” ở Mỹ vào năm 2023, theo đó các đặc vụ cho biết đã nhìn thấy các “quả cầu màu cam” phát ra những “quả cầu nhỏ hơn màu đỏ”, hay một quả cầu màu cam phát sáng được mô tả giống “Con mắt Sauron” trong tiểu thuyết “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, ngoại trừ không có con ngươi.

Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường Đa lĩnh vực (AARO) thuộc Lầu Năm góc cho biết một số báo cáo có mức độ tin cậy cao, dựa trên uy tín của những người cung cấp thông tin và tính chất bất thường của hiện tượng quan sát được.

Tuy nhiên, trong báo cáo tổng hợp công bố năm 2024, Lầu Năm góc khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng này liên quan tới công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều trường hợp sau điều tra được xác định là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc các hoạt động hàng không thông thường.

Giới chức Mỹ cho biết việc công bố các tài liệu lần này nhằm tăng cường tính minh bạch, để công chúng “tự đưa ra kết luận” dựa trên thông tin được giải mật, thay vì tiếp tục nuôi dưỡng các giả thuyết và thuyết âm mưu kéo dài suốt nhiều thập niên qua.

Cũng theo Lầu Năm góc, Mỹ sẽ tiếp tục giải mật và công bố các tài liệu liên quan theo từng đợt.