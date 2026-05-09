Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ đã đến lúc người dân Mỹ được tiếp cận các tài liệu, vốn bị giấu sau nhiều lớp bảo mật.

Trong số tài liệu được công bố có tài liệu từ tháng 12/1947, chứa một loạt báo cáo về “đĩa bay” và một báo cáo tình báo “tối mật” của Không quân vào tháng 11/1948, về thông tin việc nhìn thấy “máy bay không xác định” và “đĩa bay”. Một tài liệu nêu rõ “lo ngại về các báo cáo lặp đi lặp lại về đĩa bay”. Trong khi đó, một tài liệu khác lại tóm tắt báo cáo riêng rẽ của 7 nhân viên chính phủ liên bang về “một số hiện tượng dị thường không xác định” ở Mỹ vào năm 2023, theo đó các đặc vụ cho biết đã nhìn thấy các “quả cầu màu cam” phát ra những “quả cầu nhỏ hơn màu đỏ”, hay một quả cầu màu cam phát sáng được mô tả giống “Con mắt Sauron” trong tiểu thuyết “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, ngoại trừ không có con ngươi.

Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường Đa lĩnh vực (AARO) thuộc Lầu Năm góc cho biết một số báo cáo có mức độ tin cậy cao, dựa trên uy tín của những người cung cấp thông tin và tính chất bất thường của hiện tượng quan sát được.

Tuy nhiên, trong báo cáo tổng hợp công bố năm 2024, Lầu Năm góc khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng này liên quan tới công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều trường hợp sau điều tra được xác định là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc các hoạt động hàng không thông thường.

Giới chức Mỹ cho biết việc công bố các tài liệu lần này nhằm tăng cường tính minh bạch, để công chúng “tự đưa ra kết luận” dựa trên thông tin được giải mật, thay vì tiếp tục nuôi dưỡng các giả thuyết và thuyết âm mưu kéo dài suốt nhiều thập niên qua.

Cũng theo Lầu Năm góc, Mỹ sẽ tiếp tục giải mật và công bố các tài liệu liên quan theo từng đợt.

(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n'Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.