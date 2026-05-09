Tòa án Hiến pháp Nam Phi hủy bỏ quyết định bác bỏ thủ tục luận tội Tổng thống Ramaphosa

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã ra phán quyết hủy cuộc bỏ phiếu của Quốc hội trước đó, vốn bác bỏ việc tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Cyril Ramaphosa liên quan đến vụ bê bối “tiền mặt bị trộm” tại trang trại của ông.
Trước đó, vào năm 2022, ông Ramaphosa đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội có thể dẫn tới việc xem xét bãi nhiệm, liên quan đến cáo buộc tìm cách che đậy vụ cướp số tiền ngoại tệ hàng triệu USD tại trang trại của ông 2 năm trước. Khi đó, Quốc hội – nơi đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền của ông chiếm đa số – đã bác bỏ báo cáo của một ủy ban điều tra, trong đó kết luận rằng tổng thống có thể đã có hành vi sai phạm. Đến năm 2024, cơ quan công tố đã quyết định rút lại các cáo buộc hình sự liên quan vụ việc.

Trong tuyên bố mới nhất, Chánh án Tòa án Hiến pháp, bà Mandisa Maya, tuyên bố cuộc bỏ phiếu của Quốc hội ngày 13/12/2022 bị vô hiệu, hủy bỏ do không phù hợp với Hiến pháp.

Phán quyết được đưa ra sau khi đảng đối lập cánh tả Economic Freedom Fighters (EFF) nộp đơn khiếu nại.

Vụ việc xảy ra vào tháng 2/2020 khi bọn trộm đột nhập vào một trong những cơ ngơi của Tổng thống Ramaphosa ở tỉnh Limpopo. Nhóm trộm đã tìm thấy và lấy đi 4 triệu USD giấu trong nhà. Ông Ramaphosa bị cáo buộc che giấu vụ trộm đột nhập vào nhà trước cảnh sát và cơ quan thuế.

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, ông Ramaphosa đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia. Ông đã thông báo sự việc với người đứng đầu Đơn vị bảo vệ tổng thống để điều tra, song đơn vị này không báo cho cảnh sát. Về phần mình, ông Ramaphosa khẳng định số tiền trên là gia đình ông có được từ mua bán gia súc và bán đất đai trước đây.

